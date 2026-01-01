Beschreibung

Lage Idyllisch im Herzen des Algonquin Provincial Parks gelegen, umgeben von Wälder und Seen, befindet sich diese schöne Unterkunft. Als eine der wenigen Unterkünfte direkt im Park bietet sich Ihnen hier ein besonders exklusives Erlebnis. Nach Huntsville sind es etwa 45 Fahrminuten.

Angebot Gutes Restaurant mit lokalen Spezialitäten. Kein Alkoholausschank! Wein und andere alkoholische Getränke können von den Gästen mitgebracht werden. Zur Entspannung stehen zudem eine Sauna, ein Lesebereich mit Brettspielen, ein TV-Zimmer und Lounge mit Kamin zur Verfügung. Es gibt kein WIFI in der Lodge und sehr eingeschränkten Mobiltelefonempfang.

Zimmer 50 einfache, rustikal-gemütliche Zimmer, welche in verschiedenen Cabins am See untergebracht sind. Da das Naturerlebnis im Vordergrund steht, haben die Zimmer weder TV, Radio noch Telefon.