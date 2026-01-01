Hilton Niagara Falls/Fallsview Hotel & Suites
Niagara Falls
Beschreibung
Lage
Ca. 5 Gehminuten von den Fällen entfernt, etwas erhöht gelegen. Das Hotel ist direkt mit dem Casino verbunden. Restaurants, Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung.
Angebot
2 Restaurants, Bar, Coffeeshop, Hallenbad mit sepratem Kinderpool, Fitnesscenter, Sauna und Jacuzzi. Direkter Zugang zum Casino.
Zimmer
1000 bequem eingerichtete Zimmer mit moderner Ausstattung. WLAN (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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