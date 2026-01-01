Pillar and Post Inn & Spa
Niagara on the Lake
Beschreibung
Lage
Im Zentrum des viktorianischen Städtchen Niagara-on-the-Lake gelegen. Die Main Street mit Einkaufsmöglichkeiten, Theater und Restaurants ist in ca. 5 Gehminuten zu erreichen. Die Niagarafälle sind ca. 30 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Zur Einrichtung zählen ein Restaurant, eine Weinbar und Lounge, eine Snackbar, ein Spa mit mehreren Pools, Sauna, Fitnessbereich und Shuttle-Service innerhalb der Innenstadt.
Zimmer
122 gemütlich und geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit Kaffeekocher, Bademänteln und kostenlosem WIFI.
ab CHF 163.– / pro Person
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