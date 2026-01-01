Beschreibung

Lage Im Zentrum des viktorianischen Städtchen Niagara-on-the-Lake gelegen. Die Main Street mit Einkaufsmöglichkeiten, Theater und Restaurants ist in ca. 5 Gehminuten zu erreichen. Die Niagarafälle sind ca. 30 Fahrminuten entfernt.

Angebot Zur Einrichtung zählen ein Restaurant, eine Weinbar und Lounge, eine Snackbar, ein Spa mit mehreren Pools, Sauna, Fitnessbereich und Shuttle-Service innerhalb der Innenstadt.