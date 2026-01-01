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Shaw Club Hotel

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Niagara on the Lake

Ein modernes, gepflegtes Hotel der gehobeneren Mittelklasse mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis.

Beschreibung

Lage
Das Hotel befindet sich im kleinen Städtchen Niagara-on-the-Lake, nur durch eine Strasse vom Shaw Festival Theater getrennt. Die Niagara Fälle sind ungefähr eine halbe Stunde entfernt.
Angebot
Den Gästen steht ein Restaurant, eine Bar und ein Fitnessraum zur Verfügung.
Zimmer
Die 30 Zimmer sind stilvoll und gemütlich eingerichtet. Zur Ausstattung gehören eine Nespresso Kaffeemaschine, Mini-Kühlschrank, Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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