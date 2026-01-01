Beschreibung

Lage Das Hotel befindet sich im kleinen Städtchen Niagara-on-the-Lake, nur durch eine Strasse vom Shaw Festival Theater getrennt. Die Niagara Fälle sind ungefähr eine halbe Stunde entfernt.

Angebot Den Gästen steht ein Restaurant, eine Bar und ein Fitnessraum zur Verfügung.