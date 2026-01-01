Deerhurst Resort
Huntsville
Beschreibung
Lage
Bei Huntsville, ca. 45 Fahrminuten vom Algonquin Provincial Park entfernt.
Angebot
3 Restaurants, Pub, Lounge- Bar, Kaffeebar, Pool, Kletterwand, Fitnessbereich, Golfsimulator. Saisonal Wassersport, Verleih von Kanus, Mountainbikes und Fahrrädern. Basketball, Tennis, Pickleball, Fischen.
Zimmer
410 klassische Einheiten, die auf dem Gelände verteilt sind, mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und WIFI gegen Gebühr. Suiten mit 1-3 Schlafzimmer, Wohn-/Essbereich und Kochgelegenheit.
ab CHF 111.– / pro Person
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