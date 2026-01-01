The Eddie Hotel & Farm
Picton
Beschreibung
Lage
Das hübsche Country Inn liegt auf einem gut 31 Hektar grossen Anwesen mit aktiver Landwirtschaft, unweit des Lake Ontario zwischen Kingston und Toronto.
Angebot
Frühstücksraum, kleiner Bauernladen, Obstgarten, BBQ-Grill.
Zimmer
10 mit Liebe zum Detail gestaltete Zimmer mit Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI.
Aktivitäten
Fahrradverleih. Der Sandbanks Provinical Park und diverse Weingüter befinden sich in der Umgebung.
ab CHF 177.– / pro Person
Loading map...