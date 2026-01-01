Manitoulin Island Hotel & Conference Centre
Little Current
Beschreibung
Lage
Dieses Hotel liegt in Little Current auf Manitoulin Island im Lake Huron. Manitoulin Island ist die grösste Insel in einem Süsswassersee und zelebriert die Kultur der First Nations.
Angebot
Das Hotelgebäude wurde von der Geschichte und Kultur der First Nations inspiriert. Restaurant, Lobby mit Kamin und Pool.
Zimmer
58 einfache, aber zweckmässig eingerichtete Zimmer mit Kaffeekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI.
ab CHF 82.– / pro Person
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