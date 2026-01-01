Elmhirst's Resort
Keene
Beschreibung
Lage
Ca. 90 Fahrminuten östlich von Toronto am Rice Lake.
Angebot
Restaurant, Pub, Weinkeller, 2 Pools, Whirlpool, Sauna, Fitnessbereich und kleiner Spa.
Zimmer
30 einfache Cottages mit 2 bis 3 Schlafzimmern, Wohn-/Essbereich mit Kamin, Kochmöglichkeit und Terrasse mit BBQ-Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Spielplatz. Gegen Gebühr: Tennis, Fischen, Reiten, Wasserflugzeug-Rundflüge, Bootsvermietung, verschiedene Wassersportaktivitäten.
ab CHF 145.– / pro Person
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