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Elmhirst's Resort

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Keene

Resort mit besonderer Atmosphäre, das vor allem bei aktiven Gästen und Familien beliebt ist.

Beschreibung

Lage
Ca. 90 Fahrminuten östlich von Toronto am Rice Lake.
Angebot
Restaurant, Pub, Weinkeller, 2 Pools, Whirlpool, Sauna, Fitnessbereich und kleiner Spa.
Zimmer
30 einfache Cottages mit 2 bis 3 Schlafzimmern, Wohn-/Essbereich mit Kamin, Kochmöglichkeit und Terrasse mit BBQ-Grill. WIFI kostenlos.
Aktivitäten
Spielplatz. Gegen Gebühr: Tennis, Fischen, Reiten, Wasserflugzeug-Rundflüge, Bootsvermietung, verschiedene Wassersportaktivitäten.
ab CHF 145.– / pro Person

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