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The Westin Trillium House

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Blue Mountain

Ein Erstklassresort für anspruchsvolle Kunden und Familien.

Beschreibung

Lage
Ca. 2 Fahrstunden nordwestlich von Toronto, im Zentrum von Blue Mountain Village, gelegen. Die Georgian Bay mit ihren Stränden ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.
Angebot
Restaurant mit Bar, Pool, Whirlpool, Fitnessbereich, Spielzimmer und Kinderanimation.
Zimmer
226 Zimmer und Suiten in klassischem Design. Die Suiten verfügen über 1-2 Schlafzimmer, separates Wohn-/Esszimmer, Kochmöglichkeit, Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Mikrowelle, Bademäntel und Balkon. WIFI gegen Gebühr.
ab CHF 105.– / pro Person

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