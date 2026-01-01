Beschreibung

Lage Am Lake Superior, auf einer Halbinsel in der Nähe von Wawa. Sault Ste. Marie liegt etwa 2.5 Stunden südlich.

Angebot Speisesaal sowie grosszügiger Gemeinschaftsbereich mit Sofas, Büchern, Kamin und Blick auf den Lake Superior.

Zimmer 4 einfache, gemütliche Zimmer ohne TV, aber mit Privatbad und kostenlosem WIFI. Glamping-Zelte buchbar.