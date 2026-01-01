Rock Island Lodge
Wawa
Beschreibung
Lage
Am Lake Superior, auf einer Halbinsel in der Nähe von Wawa. Sault Ste. Marie liegt etwa 2.5 Stunden südlich.
Angebot
Speisesaal sowie grosszügiger Gemeinschaftsbereich mit Sofas, Büchern, Kamin und Blick auf den Lake Superior.
Zimmer
4 einfache, gemütliche Zimmer ohne TV, aber mit Privatbad und kostenlosem WIFI. Glamping-Zelte buchbar.
Aktivitäten
Kooperation mit Naturally Superior Adventures. Tagesaktivitäten wie Kajak-, Kanu- und SUP- Touren gegen Gebühr buchbar. Zudem künstlerische Workshops, Yoga.
ab CHF 102.– / pro Person
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