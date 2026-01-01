Sheraton Fallsview Hotel
Niagara Falls
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt an den Wasserfällen. Viele Attraktionen und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
Ein Buffetrestaurant mit toller Aussicht auf die Wasserfälle, ein italienisches Restaurant, Gelateria, Kaffee- und Snackbar, Weinbar sowie ein Rooftop-Pool mit Bar und ein Spa gehören zur Ausstattung.
Zimmer
669 stilvolle, modern gestaltete Zimmer mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank. WIFI gegen Gebühr. Die Niagara Parks View und Fallsview Zimmer verfügen zusätzlich über einen französischen Balkon.
ab CHF 120.– / pro Person
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