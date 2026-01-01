Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt an den Wasserfällen. Viele Attraktionen und Restaurants befinden sich in Gehdistanz.

Angebot Ein Buffetrestaurant mit toller Aussicht auf die Wasserfälle, ein italienisches Restaurant, Gelateria, Kaffee- und Snackbar, Weinbar sowie ein Rooftop-Pool mit Bar und ein Spa gehören zur Ausstattung.