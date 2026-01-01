Haliburton Forest & Wild Life Reserve
Haliburton
Beschreibung
Lage
Das Haliburton Forest & Wild Life Reserve liegt umgeben von Seen und Wäldern in unberührter Natur. Huntsville liegt ca. 100 km im Westen und Toronto ungefähr 3 Fahrstunden entfernt.
Angebot
Restaurant, Lebensmittel- und Gemischtwarenladen, Tankstelle.
Zimmer
12 einfache Unterkünfte aus Holz, bestehend aus 2-3 Schlafzimmern, Wohn-/Essbereich mit Kamin, Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Kaffee- und Teekocher und Mikrowelle.
Aktivitäten
Die Region eignet sich wunderbar für Wander- und Kanutouren. Verleih von Mountainbikes, Kletterwald (ab 10 Jahre) und Wolf Center gegen Gebühr.
ab CHF 70.– / pro Person
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