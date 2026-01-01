Beschreibung

Lage Das Haliburton Forest & Wild Life Reserve liegt umgeben von Seen und Wäldern in unberührter Natur. Huntsville liegt ca. 100 km im Westen und Toronto ungefähr 3 Fahrstunden entfernt.

Angebot Restaurant, Lebensmittel- und Gemischtwarenladen, Tankstelle.

Zimmer 12 einfache Unterkünfte aus Holz, bestehend aus 2-3 Schlafzimmern, Wohn-/Essbereich mit Kamin, Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Kaffee- und Teekocher und Mikrowelle.