Alle 114 Studios und Apartments sind grosszügig und gemütlich eingerichtet. Sie verfügen über eine Kochmöglichkeit, einen TV, eine Minibar und die meisten über einen Balkon. Die etwas geräumigeren One Bedroom und Two Bedroom Apartments verfügen zusätzlich über eine Waschmaschine, ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Von einigen Studios und Apartments geniesst man (gegen Zuschlag) einen grossartigen Blick auf den Hafen.