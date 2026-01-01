Adina Apartment Hotel - Sydney Darling Harbour
Sydney
Beschreibung
Lage
Das Adina Apartment Hotel Sydney Darling Harbour liegt ideal beim Darling Harbour an der King Street Wharf, unweit vieler bekannten Sehenswürdigkeiten am Circular Quay, des Sydney Towers und dem Stadtviertel «The Rocks».
Angebot
Die Apartment-Unterkunft verfügt über einen gedeckten Pool, eine Sauna, ein Fitnessbereich, kostenpflichtige Parkplätze sowie kostenloses Wifi.
Zimmer
Alle 114 Studios und Apartments sind grosszügig und gemütlich eingerichtet. Sie verfügen über eine Kochmöglichkeit, einen TV, eine Minibar und die meisten über einen Balkon. Die etwas geräumigeren One Bedroom und Two Bedroom Apartments verfügen zusätzlich über eine Waschmaschine, ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Von einigen Studios und Apartments geniesst man (gegen Zuschlag) einen grossartigen Blick auf den Hafen.
ab CHF 112.– / pro Person
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