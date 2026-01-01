Pullman - Sydney Airport
Sydney - Mascot Airport
Beschreibung
Lage
Das moderne Pullman Sydney Airport Hotel liegt nur 1.5 km vom Internationalen Flughafen entfernt. Die Fahrt in die Stadt dauert rund 20 Minuten.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit Bar, einen durchgehend geöffneten Fitnessbereich sowie kostenlosem Wifi. Der hoteleigene Shuttlebus (kostenpflichtig) fährt regelmässig zwischen dem Hotel und dem Flughafen.
Zimmer
Die 228 luxuriösen Superior und Deluxe Zimmer sowie die Eck Suite sind modern und hell eingerichtet. Sie verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage, einen Kaffee-/Teekocher, doppelverglaste Fenster, Verdunkelungsvorhänge und eine Minibar.
ab CHF 87.– / pro Person
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