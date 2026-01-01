Beschreibung

Lage Das moderne Pullman Sydney Airport Hotel liegt nur 1.5 km vom Internationalen Flughafen entfernt. Die Fahrt in die Stadt dauert rund 20 Minuten.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant mit Bar, einen durchgehend geöffneten Fitnessbereich sowie kostenlosem Wifi. Der hoteleigene Shuttlebus (kostenpflichtig) fährt regelmässig zwischen dem Hotel und dem Flughafen.