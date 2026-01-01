Das Boutique-Hotel bietet seinen Gästen einen mit Kardio- und Krafttrainingsgeräten ausgestatteten Fitnessbereich, einen beheizten Pool mit Tagesbetten, einen Whirlpool, eine Sauna, ein Dampfbad sowie kostenpflichtige Parkplätze auf Wunsch mit Valet Service. Im hoteleigenen «Wonderlab Spa» können Sie bei verschiedenen Massagen und Therapien entspannen. Ein freundlicher Concierge und ein 24-Stunden-Zimmerservice sorgen dafür, dass das Team für alle Ihre Bedürfnisse zur Verfügung steht.

Alle Gäste des Jamison Club haben exklusiven Zugang zum Jamison Club, wo am späteren Nachmittag Canapés und ausgewählte Getränke serviert werden. Im «Croft» Restaurant, mit seinen raumhohen Fenstern, begeben Sie sich mit exquisiten Aromen der modernen australischen Küche auf eine kulinarische Reise. Die Donnerstage mit ihrer Steak Night sind besonders beliebt. Die sonnendurchflutete «Silo Bar» ist der perfekte Ort zum Verweilen und lokal hergestellte Biere, Weine, Cocktails und Kaffees sowie reichhaltige Mittags- und Bar-Snacks zu geniessen.

Eine weitere Bar, die Brooksy Bar, ist von den 1920er Jahren inspiriert und lädt die Gäste auf eine Reise durch die Eleganz ein, mit erstklassigen Cocktails und kleinen Leckereien vom Bar-Wagen.