Amora Jamison
Sydney
Beschreibung
Lage
Das Amora Jamison besticht durch seine perfekte Lage mitten im Geschäftsviertel. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie das Sydney Opera House, das Viertel «The Rocks», die Harbour Bridge, der Circular Quay und der Botanische Garten sind leicht und schnell zu Fuss zu erreichen.
Angebot
Das Boutique-Hotel bietet seinen Gästen einen mit Kardio- und Krafttrainingsgeräten ausgestatteten Fitnessbereich, einen beheizten Pool mit Tagesbetten, einen Whirlpool, eine Sauna, ein Dampfbad sowie kostenpflichtige Parkplätze auf Wunsch mit Valet Service. Im hoteleigenen «Wonderlab Spa» können Sie bei verschiedenen Massagen und Therapien entspannen. Ein freundlicher Concierge und ein 24-Stunden-Zimmerservice sorgen dafür, dass das Team für alle Ihre Bedürfnisse zur Verfügung steht.
Alle Gäste des Jamison Club haben exklusiven Zugang zum Jamison Club, wo am späteren Nachmittag Canapés und ausgewählte Getränke serviert werden. Im «Croft» Restaurant, mit seinen raumhohen Fenstern, begeben Sie sich mit exquisiten Aromen der modernen australischen Küche auf eine kulinarische Reise. Die Donnerstage mit ihrer Steak Night sind besonders beliebt. Die sonnendurchflutete «Silo Bar» ist der perfekte Ort zum Verweilen und lokal hergestellte Biere, Weine, Cocktails und Kaffees sowie reichhaltige Mittags- und Bar-Snacks zu geniessen.
Eine weitere Bar, die Brooksy Bar, ist von den 1920er Jahren inspiriert und lädt die Gäste auf eine Reise durch die Eleganz ein, mit erstklassigen Cocktails und kleinen Leckereien vom Bar-Wagen.
Zimmer
Die 415 modern und geschmackvoll eingerichteten Zimmer verfügen über einen sehr guten Komfort. Sie sind alle in warmen Farben eingerichtet und mit einer Klimaanlage, einer Dusche und einer separaten Badewanne, einem TV, einem Kaffee-/Teekocher sowie einer Minibar ausgestattet. Zudem steht den Gästen kostenloses Wifi zur Verfügung. Die Zimmer und Suiten sind unterschiedlich gross und reichen vom Deluxe King Zimmer mit 32 bis 34 m² bis hin zur Executive Suite mit 69 m².
Die geräumigen Deluxe Corner Zimmer verfügen dank Ihrer Ecklage über zwei Fenster und entsprechender Sicht auf zwei Seiten von Sydney. Dank dem Platz für ein Zustellbett, kann hier auch eine dritte Person untergebracht werden. Die Deluxe Balcony Zimmer bieten mit 2 Doppelbetten Platz für Gäste mit Kindern und verfügen zudem über einen Balkon. Die Jamison Club Park Suiten und die Jamison Club Executive Suiten verfügen zusätzlich über einen separaten Wohnbereich.
Unsere Meinung
Das neu renovierte Hotel an toller Stadtlage überzeugt die Gäste durch grosse Zimmer und die elegante Einrichtung.
ab CHF 126.– / pro Person
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