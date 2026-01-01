Pretty Beach House
Pretty Beach
Beschreibung
Einleitung
Die luxuriöse Unterkunft beeindruckt durch ihre ruhige Lage sowie die wunderschönen Sandstrände und Klippen, welche sich während einer Wanderung entlang der Küste erkunden lassen. Tauchen Sie ein in die Natur und lassen Sie sich mit köstlichen saisonalen Gerichten verwöhnen, die fachkundig mit erlesenen Weinen kombiniert werden.
Lage
Das Pretty Beach House befindet sich hoch über dem Dorf Pretty Beach, eingebettet in das zerklüftete Buschland des Bouddi Nationalpark und umgeben von einer einzigartigen Flora und Fauna, auf der spektakulären Bouddi Peninsula. Das Anwesen ist von Buschland und dem Meer umgeben, mit unberührten goldenen Stränden, die es zu erkunden gilt, und privaten, ruhigen Buchten, die man besuchen kann. Von Sydney ist das Pretty Beach House in rund 1.5 Fahrstunden erreichbar.
Angebot
Die erstklassige Unterkunft wurde von der bekannten, preisgekrönten Innenarchitektin Michelle Leslie zusammen mit lokalen Handwerkern gestaltet und bietet eine einladende, heimelige Atmosphäre. Im Haupthaus des Pretty Beach Houses stehen den Gästen eine Gästelounge, ein Lesebereich, ein Weinkeller, eine Cocktail-Bar, ein spektakulärer Speisesaal mit einem grossen offenen Kamin, ein Day-Spa sowie ein Aussenbereich mit einem Infinity-Pool und einem Pizzaofen zur Verfügung. Es können zahlreiche Aktivitäten wie beispielsweise Reiten, Golfen, Angeln oder Segeln unternommen oder Weinverkostungen in der Umgebung gebucht werden. Zudem können die Gäste während Ausflügen mehr über die lokalen Aborigines erfahren.
Zimmer
Mit nur vier wunderschön eingerichteten Pavilions ist das Pretty Beach House die exklusivste Luxuslodge in Australien. Wählen Sie zwischen dem Bayview-, Treetops-, Hideaway-Pavilion oder dem The Retreat. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Der Treetops Pavilion befindet sich in der oberen Etage des Hauptgebäudes und bietet einen grossen privaten Balkon, von welchem aus ein herrlicher Ausblick auf die Baumwipfel genossen werden kann.
Der Hideway Pavilion wie auch der Bayview Pavilion sind zudem mit einer Terrasse sowie einem eigenen kleinen Pool ausgestattet. Das Retreat ist die grösste Kategorie und erstreckt sich über zwei Etagen und verfügt über einen separaten Wohn- und Schlafbereich.
Hinweis
Mindestaufenthalt: 2 Nächte
ab CHF 803.– / pro Person
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