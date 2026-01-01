Mit nur vier wunderschön eingerichteten Pavilions ist das Pretty Beach House die exklusivste Luxuslodge in Australien. Wählen Sie zwischen dem Bayview-, Treetops-, Hideaway-Pavilion oder dem The Retreat. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten. Der Treetops Pavilion befindet sich in der oberen Etage des Hauptgebäudes und bietet einen grossen privaten Balkon, von welchem aus ein herrlicher Ausblick auf die Baumwipfel genossen werden kann.

Der Hideway Pavilion wie auch der Bayview Pavilion sind zudem mit einer Terrasse sowie einem eigenen kleinen Pool ausgestattet. Das Retreat ist die grösste Kategorie und erstreckt sich über zwei Etagen und verfügt über einen separaten Wohn- und Schlafbereich.