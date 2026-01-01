Four Seasons Hotel - Sydney
Sydney
Beschreibung
Einleitung
Das Four Seasons Hotel Sydney ist ein luxuriöses 5-Sterne-Hotel, das sich im Herzen der pulsierenden Stadt Sydney befindet. Mit seiner atemberaubenden Lage am Circular Quay bietet das Hotel einen spektakulären Blick auf das berühmte Opernhaus und die Harbour Bridge.
Lage
Das Luxushotel verströmt maritimes Flair und besticht mit seiner privilegierten Lage an der George Street, in unmittelbarer Nähe des historischen Stadtviertel «The Rocks» , mit Sicht über den Sydney Harbour. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und viele Sehenswürdigkeiten sind innerhalb weniger Gehminuten erreichbar.
Angebot
Das Hotel verwöhnt seine Gäste in den hoteleigenen Restaurants, dem Café und der Bar. Die «Mode Kitchen & Bar», eine Mischung zwischen einem Bistro und einem Fine Dining Restaurant, verwöhnt die Gäste mit moderner australischer Küche. Die «Grain» Bar ist gleichermassen beliebt bei Einheimischen und Hotelgästen und bietet ein klassisches Bar Menu an. Im Lobby Café erhalten Sie zu Ihrem exklusiven Lavazza-Kaffee zahlreiche, frisch zubereitete Sandwiches, Wraps, Salate und süsse Leckereien.
Am Swimminpool bietet das «The Cabana» feine Snacks für zwischendurch an. Ein Spa sorgt für das Wohl der Gäste. Zudem stehen den Gästen ein Pool, eine Sauna sowie ein Fitnessbereich zur Verfügung. Ein kostenpflichtiger Parkservice ist vorhanden.
Zimmer
Die Zimmer und Suiten sind sehr luxuriös ausgestattet und verfügen über jeden erdenklichen Komfort. Alle Zimmer verfügen über eine Minibar, einen TV, ein Telefon und einen Kaffee-/Teekocher. Die stilvoll ausgestatteten Zimmer bieten ein Höchstmass an Komfort und Privatsphäre und sind gleichzeitig ein friedlicher Rückzugsort, an dem Sie sich während Ihres Aufenthalts entspannen und erholen können. Die Premium Zimmer sind mit ihren 53 m2 doppelt so gross wie die Deluxe Zimmer und eignen sich für Familien mit zwei Kindern. Ideal für Geschäftsreisen oder Familienurlaube sind die geräumigen Suiten. Sie bieten mit ihren separaten Schlaf- und Wohnbereichen den nötigen Platz für Ihren Aufenthalt.
Tipp vom Spezialisten
Wir empfehlen Ihnen die Wahl eines Full Harbour Zimmers, da diese einen herrlichen Ausblick über das Opera House und die Harbour Bridge garantieren.
ab CHF 164.– / pro Person
Loading map...