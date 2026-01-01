Das Hotel verwöhnt seine Gäste in den hoteleigenen Restaurants, dem Café und der Bar. Die «Mode Kitchen & Bar», eine Mischung zwischen einem Bistro und einem Fine Dining Restaurant, verwöhnt die Gäste mit moderner australischer Küche. Die «Grain» Bar ist gleichermassen beliebt bei Einheimischen und Hotelgästen und bietet ein klassisches Bar Menu an. Im Lobby Café erhalten Sie zu Ihrem exklusiven Lavazza-Kaffee zahlreiche, frisch zubereitete Sandwiches, Wraps, Salate und süsse Leckereien.

Am Swimminpool bietet das «The Cabana» feine Snacks für zwischendurch an. Ein Spa sorgt für das Wohl der Gäste. Zudem stehen den Gästen ein Pool, eine Sauna sowie ein Fitnessbereich zur Verfügung. Ein kostenpflichtiger Parkservice ist vorhanden.