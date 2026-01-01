Das Crown Towers Sydney bietet seinen Gästen eine Vielzahl von erstklassigen Einrichtungen. Dazu gehören ein beheizter Infinity-Aussenpool mit Blick auf den Hafen, ein exklusiver Spa mit vielzähligem Behandlungsangebot, ein Fitnessbereich mit Sicht auf die Skyline, eine Openair Yoga Terrasse mit kostenlosen Yogastunden am Samstag und Sonntagmorgen und einen einzigartigen Tennisplatz im Graffiti Design des einheimischen Künstlers Reko Rennie. Ausserdem gibt es mehrere Restaurants und Bars, welche von einigen der angesehensten Köche der Welt geführt werden und eine breite Palette an kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten.

Das Oncore by Clare Smyth zählt zu den fünfzig besten Restaurants der Welt und bietet eine traumhafte Aussicht vom sechsundzwanzigsten Stockwerk auf den Hafen von Sydney. Das Nobu Sydney verbindet japanische Traditionen mit lokal inspirierten Produkten und Meeresfrüchten und bietet fantasievolle Gerichte sowie Klassiker. Im Epicurean lädt die offene Küche dazu ein, den Küchenchefs bei der Arbeit zuzusehen. Die kulinarischen Spezialitäten, aus lokalen Produkten, wechseln regelmässig.