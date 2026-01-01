Crown Towers - Sydney
Sydney
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse Crown Towers Hotel erhebt sich majestätisch über dem belebten Stadtteil Barangaroo und bietet unvergleichliche Luxusaufenthalte in Sydney. Mit seiner atemberaubenden Architektur und seiner erstklassigen Ausstattung ist es ein wahrer Hingucker und bietet seinen Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt.
Lage
Das Crown Towers Sydney liegt im belebten Stadtteil Barangaroo, der mit weitläufigen Parkanlagen, vielfältigen Strassenbars, schönen öffentlichen Kunstwerken und Blick auf die Bucht von Sydney aufwartet. Der Darling Harbour sowie der Circular Quay, wo sich zahlreiche Restaurants befinden, liegen wie zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten in Gehdistanz vom Hotel.
Angebot
Das Crown Towers Sydney bietet seinen Gästen eine Vielzahl von erstklassigen Einrichtungen. Dazu gehören ein beheizter Infinity-Aussenpool mit Blick auf den Hafen, ein exklusiver Spa mit vielzähligem Behandlungsangebot, ein Fitnessbereich mit Sicht auf die Skyline, eine Openair Yoga Terrasse mit kostenlosen Yogastunden am Samstag und Sonntagmorgen und einen einzigartigen Tennisplatz im Graffiti Design des einheimischen Künstlers Reko Rennie. Ausserdem gibt es mehrere Restaurants und Bars, welche von einigen der angesehensten Köche der Welt geführt werden und eine breite Palette an kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt anbieten.
Das Oncore by Clare Smyth zählt zu den fünfzig besten Restaurants der Welt und bietet eine traumhafte Aussicht vom sechsundzwanzigsten Stockwerk auf den Hafen von Sydney. Das Nobu Sydney verbindet japanische Traditionen mit lokal inspirierten Produkten und Meeresfrüchten und bietet fantasievolle Gerichte sowie Klassiker. Im Epicurean lädt die offene Küche dazu ein, den Küchenchefs bei der Arbeit zuzusehen. Die kulinarischen Spezialitäten, aus lokalen Produkten, wechseln regelmässig.
Zimmer
Die besondere Form des Gebäudes und die raumhohen Fenster gewährleisten, dass Sie eine wunderbare Aussicht auf die Wahrzeichen oder die Skyline von Sydney geniessen können. Von Deluxe über Harbour Bridge oder Opera und Studio Zimmer bis hin zu luxuriösen Suiten unterscheiden sich die Räumlichkeiten hauptsächlich in der Grösse und der Lage. Die Zimmer sind in Natur- und Aquatönen gehalten und jedes verfügt über eine einzigartige Konfiguration sowie allen Annehmlichkeiten, welche von einem Hotel dieser Kategorie erwartet werden.
ab CHF 365.– / pro Person
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