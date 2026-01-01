Beschreibung

Lage Das Vibe Hotel Darling Harbour liegt beim Darling Harbour, umgeben vom Hyde Park, Chinatown und dem Sydney Tower. Unzählige Restaurants, Bars und Cafés sowie Sehenswürdigkeiten liegen in Gehdistanz.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Fitnessbereich, kostenloses Wifi und kostenpflichtige Parkplätze. Auf der Dachterrasse befindet sich die Rooftop Bar sowie einen Pool mit toller Aussicht. Im Storehouse Restaurant geniessen Sie ausgezeichnete Mahlzeiten.