Vibe Hotel - Sydney Darling Harbour
Sydney
Beschreibung
Lage
Das Vibe Hotel Darling Harbour liegt beim Darling Harbour, umgeben vom Hyde Park, Chinatown und dem Sydney Tower. Unzählige Restaurants, Bars und Cafés sowie Sehenswürdigkeiten liegen in Gehdistanz.
Angebot
Das Hotel verfügt über ein Fitnessbereich, kostenloses Wifi und kostenpflichtige Parkplätze. Auf der Dachterrasse befindet sich die Rooftop Bar sowie einen Pool mit toller Aussicht. Im Storehouse Restaurant geniessen Sie ausgezeichnete Mahlzeiten.
Zimmer
Die 198 geräumigen Zimmer und Suiten sind alle sehr modern eingerichtet und verfügen über eine Minibar, eine Kaffee-/Tee Station, einen TV sowie eine iPod Docking Station. Einige der Zimmer verfügen über einen Balkon und die Familienzimmer über ein Doppel- und zwei Einzelbetten.
ab CHF 101.– / pro Person
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