Beschreibung

Lage Beliebtes Mittelklasshotel an zentraler Stadtlage. Die George Street, das Opera House, «The Rocks», Darling Harbour, Einkaufsmeilen, Theater und Restaurants sind leicht zu Fuss erreichbar. Das Hotel ist in ca. 25 Min. vom Flughafen erreichbar.

Angebot Das Novotel Sydney City Centre bietet eine Bar und das hoteleigene «Citrus Grove» Restaurant, welches für das Frühstück, Mittagessen und Abendessen geöffnet ist. Sportbegeisterten steht ein Fitnessraum zur Verfügung. WLAN ist bis zu 500 MB pro Tag inbegriffen.

Zimmer Die 279 Zimmer und Apartments sind klimatisiert und verfügen über den üblichen Komfort. Die Studio Apartments sind zusätzlich mit Küche und Badewanne ausgestattet. Sämtliche Zimmer verfügen über einen Fernseher, einen Radio sowie einen Tee-/Kaffeekocher. Die Badezimmer sind sehr geräumig.