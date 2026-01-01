Beschreibung

Einleitung Haben Sie schon in einem Zoo übernachtet? Beim Roar & Snore erleben Sie nicht nur spannende Tierbegegnungen sondern blicken hinter die Kulissen und machen eine Nachtsafari.

Lage Der Taronga Zoo liegt auf der anderen Seite des Hafenbeckens. Der Haupteingang ist neben dem Parkplatz und der Bushaltestelle. Ebenfalls kann der Zoo mit der Fähre in rund 15 Minuten und einer Busfahrt zum oberen Eingang erreicht werden.

Angebot Erleben Sie eine Reihe von unvergesslichen Wildtier-Erlebnissen, darunter intime Tierbegegnungen, Touren hinter die Kulissen, Nachtsafaris, köstliches Essen und spektakuläre Ausblicke auf den Hafen von Sydney.