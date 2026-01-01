Roar & Snore @ Taronga Zoo
Sydney - North
Beschreibung
Einleitung
Haben Sie schon in einem Zoo übernachtet? Beim Roar & Snore erleben Sie nicht nur spannende Tierbegegnungen sondern blicken hinter die Kulissen und machen eine Nachtsafari.
Lage
Der Taronga Zoo liegt auf der anderen Seite des Hafenbeckens. Der Haupteingang ist neben dem Parkplatz und der Bushaltestelle. Ebenfalls kann der Zoo mit der Fähre in rund 15 Minuten und einer Busfahrt zum oberen Eingang erreicht werden.
Angebot
Erleben Sie eine Reihe von unvergesslichen Wildtier-Erlebnissen, darunter intime Tierbegegnungen, Touren hinter die Kulissen, Nachtsafaris, köstliches Essen und spektakuläre Ausblicke auf den Hafen von Sydney.
Zimmer
Die Zelte bieten Platz für 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene mit 2 Kindern. Sie sind mit Stromanschluss, elektrischem Licht, Bettwäsche, Handtücher und in den kühleren Monaten mit Heizdecken ausgestattet. Die Sanitäranlagen sind in Gehdistanz.
ab CHF 342.– / pro Person
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