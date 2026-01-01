Knecht Reisegruppe Gütesiegel
australien Reisen Gütesiegel
australienreisen

Spicers Potts Point Sydney

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Sydney

Beschreibung

Lage
Das Spicers Potts Point liegt in der Nähe der zahlreichen Mietwagenstationen in Kings Cross, die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind in rund 20 Gehminuten oder per Bus erreichbar.
Angebot
Gäste des Hotels freuen sich über zahlreiche Restaurants und Cafés in Gehdistanz.
Zimmer
Die 16 Zimmer und 4 Suiten sind sehr luxuriös eingerichtet und verfügen die üblichen Annehmlichkeiten und kostenloses WLAN. Zudem geniessen die Hotelgäste jeden Abend kostenlose Häppchen.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen