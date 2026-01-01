Beschreibung

Lage Das Spicers Potts Point liegt in der Nähe der zahlreichen Mietwagenstationen in Kings Cross, die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind in rund 20 Gehminuten oder per Bus erreichbar.

Angebot Gäste des Hotels freuen sich über zahlreiche Restaurants und Cafés in Gehdistanz.