Spicers Potts Point Sydney
Sydney
Beschreibung
Lage
Das Spicers Potts Point liegt in der Nähe der zahlreichen Mietwagenstationen in Kings Cross, die Sehenswürdigkeiten der Stadt sind in rund 20 Gehminuten oder per Bus erreichbar.
Angebot
Gäste des Hotels freuen sich über zahlreiche Restaurants und Cafés in Gehdistanz.
Zimmer
Die 16 Zimmer und 4 Suiten sind sehr luxuriös eingerichtet und verfügen die üblichen Annehmlichkeiten und kostenloses WLAN. Zudem geniessen die Hotelgäste jeden Abend kostenlose Häppchen.
Preis auf Anfrage
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