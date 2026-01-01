The Sebel - Sydney Manly Beach
Sydney - Manly
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt mitten in Manly und nur einen Katzensprung von Cafés, Galerien, Boutiquen, Surfgeschäften und dem glitzernden Wasser vom Manly Beach entfernt. Die Fährüberfahrt von Manly nach Sydney dauert rund 20 Minuten.
Angebot
Das Hotel bietet zwei Pools, wovon einer beheizt ist und kostenloses Wifi in den öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die 83 stylischen Standard Studios mit Stadtsicht, die Superior Studios mit teilweise Meerblick und die Familien Suiten für bis zu fünf Personen sind geräumig und verfügen über Waschmöglichkeiten, einen Schreibtisch, einen Balkon, eine Minibar und einen Kaffee-/Teekocher.
ab CHF 157.– / pro Person
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