Beschreibung

Lage Das Hotel liegt mitten in Manly und nur einen Katzensprung von Cafés, Galerien, Boutiquen, Surfgeschäften und dem glitzernden Wasser vom Manly Beach entfernt. Die Fährüberfahrt von Manly nach Sydney dauert rund 20 Minuten.

Angebot Das Hotel bietet zwei Pools, wovon einer beheizt ist und kostenloses Wifi in den öffentlichen Bereichen.