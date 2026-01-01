Manly Pacific Sydney MGallery Collection
Sydney - Manly
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt in der ersten Reihe vom berühmten Manly Beach. Eine Vielzahl von Küstenwanderwegen, Geschäften, Restaurants und Bars befinden sich in Gehdistanz. Das Stadtzentrum von Sydney erreichen Sie mit der Fähre in rund 20 Minuten.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Fitnessbereich, einen Pool auf dem Dach, kostenloses Wifi, ein Restaurant und eine Bar.
Zimmer
Die 213 geräumigen Standard-, Superior-, Deluxe- und Terrace Zimmer sind mit den üblichen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die Standardzimmer mit Stadtsicht haben keinen Balkon. Die Superior- und Deluxe Zimmer gibt es mit Stadt- und Meersicht und sie verfügen alle über einen Balkon. Die Ocean Terrace Zimmer verfügen neben Meersicht auch über eine Terrasse.
ab CHF 203.– / pro Person
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