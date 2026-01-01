Beschreibung

Lage Das Hotel liegt in der ersten Reihe vom berühmten Manly Beach. Eine Vielzahl von Küstenwanderwegen, Geschäften, Restaurants und Bars befinden sich in Gehdistanz. Das Stadtzentrum von Sydney erreichen Sie mit der Fähre in rund 20 Minuten.

Angebot Das Hotel verfügt über einen Fitnessbereich, einen Pool auf dem Dach, kostenloses Wifi, ein Restaurant und eine Bar.