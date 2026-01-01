Beschreibung

Lage Das Hotel liegt rund 300 Meter vom berühmten Bondi Beach entfernt. Mit dem Bus kann die Metropole Sydney in rund 20 Minuten erreicht werden.

Angebot Das Hotel ist mit einem Fitnessbereich, einem gedeckten Pool und kostenlosem Wifi ausgestattet. Restaurants sind in unmittelbarer Nähe vom Hotel zu finden. Ausserdem verfügt das Hotel über eigene kostenpflichtige Parkplätze.