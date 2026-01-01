Adina Apartment Hotel - Sydney Bondi Beach
Sydney - Bondi Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt rund 300 Meter vom berühmten Bondi Beach entfernt. Mit dem Bus kann die Metropole Sydney in rund 20 Minuten erreicht werden.
Angebot
Das Hotel ist mit einem Fitnessbereich, einem gedeckten Pool und kostenlosem Wifi ausgestattet. Restaurants sind in unmittelbarer Nähe vom Hotel zu finden. Ausserdem verfügt das Hotel über eigene kostenpflichtige Parkplätze.
Zimmer
Die 111 modernen Studios und Apartments mit bis zu 3 Schlafzimmern verfügen über die üblichen Annehmlichkeiten sowie zusätzlich über einen Balkon, eine Waschmaschine und eine Küche mit Essbereich. Die Apartments mit zwei und drei Schlafzimmer verfügen über 2 Badezimmer.
ab CHF 114.– / pro Person
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