Bells at Killcare
Killcare Heights
Beschreibung
Einleitung
Das Bells at Killcare ist ein Boutique-Hotel der Spitzenklasse. Vor den Toren Sydneys, ist es eines der markantesten Hotels Australiens und eignet sich perfekt als romantischer Rückzugsort aus der Stadt.
Lage
Die Boutique-Unterkunft liegt auf der idyllischen Bouddi Peninsula, unweit vom Bouddi Nationalpark, am südlichen Ende der Central Coast von New South Wales. Die Unterkunft wird von Oliven- und Zitrusbäumen umgeben und verfügt über eine herrliche Gartenanlage. Erkunden Sie die bei Naturliebhabern beliebte, wunderschöne Bouddi-Halbinsel mit sieben unberührten Stränden und vielen spektakulären Wanderwegen. Erreichbar ist das Bells at Killcare in ungefähr 90 Fahrminuten von Sydney in Fahrtrichtung Norden.
Angebot
Im preisgekrönten und renommierten «The Wild Flower Bar & Dining» werden köstliche saisonale Gerichte serviert. Zudem überzeugt das Bells at Killcare mit einem hervorragenden Weinkeller, welcher mit einer Sammlung von exzellenten australischen Weinen beeindruckt. Die Gäste profitieren zudem von einem 20 Meter langen Pool sowie vom «Bells Day Spa», in welchem Sie sich entweder in der Sauna oder bei einer Massage entspannen können. Des Weiteren werden verschiedene Tagesausflüge in die umliegende Region und Aktivitäten wie Yoga-Kurse, Rundflüge und Buschwanderungen angeboten.
Zimmer
Die Cottages, Suiten und Villen, welche inmitten der üppigen gepflegten Gärten liegen sowie die Lakeview Villas am See, erinnern an das Ambiente vergangener Sommer mit Weidenkörben, Seegrasmatten und Rattansesseln. Alle Cottages, Suiten und Villen sind mit Designer-Möbeln von Ralph Lauren und modernster Technik ausgestattet. Die Veranden sind so eingerichtet, dass sie als ein weiterer schöner Raum mit Blick auf die üppige einheimische Landschaft genutzt werden können.
Die Cottages mit zwei Schlafzimmern sind perfekt für Familien geeignet, die einen Ausflug in die Natur oder einen Urlaub am Strand verbringen möchten. Die vier luxuriösen Lodges verfügen alle über eine Sonnenterrasse mit einem beheizten Pool, zwei grosssen Schlafzimmern mit je einer privaten Veranda sowie einen Panoramablick auf den Ozean und zu den Baumkronen.
ab CHF 186.– / pro Person
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