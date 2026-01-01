Die Cottages, Suiten und Villen, welche inmitten der üppigen gepflegten Gärten liegen sowie die Lakeview Villas am See, erinnern an das Ambiente vergangener Sommer mit Weidenkörben, Seegrasmatten und Rattansesseln. Alle Cottages, Suiten und Villen sind mit Designer-Möbeln von Ralph Lauren und modernster Technik ausgestattet. Die Veranden sind so eingerichtet, dass sie als ein weiterer schöner Raum mit Blick auf die üppige einheimische Landschaft genutzt werden können.

Die Cottages mit zwei Schlafzimmern sind perfekt für Familien geeignet, die einen Ausflug in die Natur oder einen Urlaub am Strand verbringen möchten. Die vier luxuriösen Lodges verfügen alle über eine Sonnenterrasse mit einem beheizten Pool, zwei grosssen Schlafzimmern mit je einer privaten Veranda sowie einen Panoramablick auf den Ozean und zu den Baumkronen.