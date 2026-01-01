Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt direkt am belebten Darling Harbour, unweit des Sydney Aquariums und des Star Casinos. Weitere Sehenswürdigkeiten von Sydney sind in wenigen Gehminuten erreichbar.

Angebot Die Unterkunft verfügt über ein Restaurant, eine Bar, kostenloses Wifi sowie kostenpflichtige Parkplätze. Weitere Verpflegungsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe beim Darling Harbour zu finden.