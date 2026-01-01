Ibis Sydney Darling Harbour
Sydney
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt direkt am belebten Darling Harbour, unweit des Sydney Aquariums und des Star Casinos. Weitere Sehenswürdigkeiten von Sydney sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über ein Restaurant, eine Bar, kostenloses Wifi sowie kostenpflichtige Parkplätze. Weitere Verpflegungsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe beim Darling Harbour zu finden.
Zimmer
Das Hotel bietet Standard und Superior Zimmer mit entweder spektakulärem Blick auf den Darling Harbour oder den Stadtteil Pyrmont. Die zweckmässig eingerichteten Zimmer verfügen über Kaffee-/Tee Station und TV. Die etwas grösseren Superior Skyline View Zimmer verfügen über ein Doppel- und Einzelbett.
ab CHF 149.– / pro Person
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