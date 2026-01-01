Der charakteristische "The Living Room" bietet den Gästen des Hauses einen ruhigen Rückzugsort. Versteckt im sechsten Stock befindet sich einer der prächtigsten Räume. Hoch über den belebten Strassen der Stadt befindet sich der erstklassige Auriga Spa mit einem Dampfbad, einer Sauna, einer Erlebnisdusche, einem Eisbrunnen, einem beheizten 20 Meter langen Innenpool, einem Vitalitätspool, einer Yoga Plattform sowie einem hochmodernen Fitnessstudio. Das Capella Sydney bietet drei gastronomische Einrichtungen.

Das Aperture, ein ruhiger Zufluchtsort, empfängt seine Gäste zu einem sinnlichen Schaufenster aus Kunst, Natur und Küche. Die Brasserie 1930 strahlt Erhabenheit und Raffinesse aus und bietet ein gehobenes gastronomisches Erlebnis mit modernen Brasserie-Klassikern und einer umfangreichen Weinkarte. Die McRae Bar, benannt nach dem ursprünglichen Architekten des Gebäudes, lässt die Besucher in den Glamour vergangener Zeiten eintauchen. Die Bar ist eine moderne Nachbildung einer Trinkstube aus der viktorianischen Ära und bietet ein elegantes Cocktail-Erlebnis.