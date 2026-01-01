Capella - Sydney
Sydney
Beschreibung
Einleitung
Das denkmalgeschützte Capella Sydney, welches sich im geschichtsträchtigen Gebäude des Bildungsministeriums befindet, zeichnet sich durch raffinierten Luxus, atemberaubende Kunst und reiche kulturelle Verbindungen aus.
Lage
Das Hotel liegt zentral im historischen Sandsteinviertel und ist nur 2 Gehminuten von der glitzernden Hafenpromenade entfernt. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie die Royal Botanic Gardens mit dem Mrs. Macquaries Chair, das berühmte Sydney Opera House, die beeindruckende Harbour Bridge sowie Kunstgalerien sind bequem zu Fuss erreichbar. Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Sydney Kingsford Smith, welcher zwölf Kilometer von der Unterkunft Capella Sydney entfernt ist.
Angebot
Der charakteristische "The Living Room" bietet den Gästen des Hauses einen ruhigen Rückzugsort. Versteckt im sechsten Stock befindet sich einer der prächtigsten Räume. Hoch über den belebten Strassen der Stadt befindet sich der erstklassige Auriga Spa mit einem Dampfbad, einer Sauna, einer Erlebnisdusche, einem Eisbrunnen, einem beheizten 20 Meter langen Innenpool, einem Vitalitätspool, einer Yoga Plattform sowie einem hochmodernen Fitnessstudio. Das Capella Sydney bietet drei gastronomische Einrichtungen.
Das Aperture, ein ruhiger Zufluchtsort, empfängt seine Gäste zu einem sinnlichen Schaufenster aus Kunst, Natur und Küche. Die Brasserie 1930 strahlt Erhabenheit und Raffinesse aus und bietet ein gehobenes gastronomisches Erlebnis mit modernen Brasserie-Klassikern und einer umfangreichen Weinkarte. Die McRae Bar, benannt nach dem ursprünglichen Architekten des Gebäudes, lässt die Besucher in den Glamour vergangener Zeiten eintauchen. Die Bar ist eine moderne Nachbildung einer Trinkstube aus der viktorianischen Ära und bietet ein elegantes Cocktail-Erlebnis.
Zimmer
Das Luxushotel verfügt über 192 Gästezimmer und Suiten auf acht Etagen. Alle Zimmer sind mit sorgfältig ausgewählten Kunstwerken, Möbeln und einer kostenlosen alkoholfreien Minibar ausgestattet. Die Deluxe-, Premier-, Tower- und Skyline-Zimmer bieten anspruchsvollen Gästen einen heimeligen Rückzugsort. Die 23 Deluxe- und Skyline-Suiten verfügen über geräumige und detailreiche Schlaf- und Wohnbereiche mit Blick auf einige der kultigsten Gebäude Sydneys. Erleben Sie einen aussergewöhnlichen Service, sobald Sie in die moderne und luxuriöse Prestige-Suiten eintreten.
ab CHF 264.– / pro Person
Loading map...