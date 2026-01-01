Ruaha Reisen
Elefanten am Ufer bewundern und bestaunen
Tansanias grosser wilder Süden
Während sich die meisten Safarigäste auf die nördlichen Parks konzentrieren, bleibt der Süden Tansanias ein Geheimtipp. Der Ruaha Nationalpark liegt fernab der bekannten Routen und empfängt nur einen Bruchteil der Besucher, die etwa in der Serengeti unterwegs sind. Das Resultat: Pirschfahrten, bei denen Sie eine Löwensichtung häufig ganz für sich alleine haben, und ein Gefühl von Wildnis, wie es in Ostafrika selten geworden ist. Wer echtes Safari-Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade sucht, ist hier genau richtig.
Baobabs, Elefanten und grosse Löwenrudel
Ruahas Landschaft ist unverwechselbar: Sanfte Hügel, von uralten Baobabs gesäumte Flussläufe und weite Miombo-Wälder prägen das Bild. Der Great-Ruaha-River bildet die Lebensader des Parks – in der Trockenzeit von Juni bis Oktober drängen sich Elefanten, Büffel, Kudus und Giraffen an seinen Ufern, dicht gefolgt von Löwen, Leoparden und Geparden. Ruaha ist zudem für seine grossen Löwenrudel bekannt, und mit etwas Glück beobachten Sie sogar die seltenen Afrikanischen Wildhunde. Welche Monate sich für Ihre Pläne am besten eignen, lesen Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit.
Per Fly-in-Safari ins Herz der Wildnis
Die Distanzen im Süden Tansanias sind gross – die eleganteste Anreise ist deshalb eine Flugsafari: Im Kleinflugzeug fliegen Sie von Dar es Salaam über endlose Wildnis direkt zur Airstrip im Park, wo Ihr Guide Sie bereits erwartet. So beginnt die erste Pirschfahrt oft schon auf dem Transfer zur Unterkunft. Übernachtet wird in charaktervollen Camps und Lodges an den schönsten Plätzen des Parks – unsere handverlesene Auswahl an Lodges im Ruaha Nationalpark finden Sie direkt unterhalb dieses Textes.
Ideale Kombination: Nyerere und Sansibar
Seinen ganzen Reiz entfaltet Ruaha in Kombination mit dem Nyerere Nationalpark, dem ehemaligen Selous: Dort ergänzen Bootssafaris auf dem Rufiji und geführte Buschwanderungen die klassischen Pirschfahrten – zwei Parks, zwei völlig unterschiedliche Gesichter des wilden Südens. Passende Unterkünfte finden Sie in unserer Auswahl für Selous/Nyerere. Und wer nach den Safaritagen Erholung sucht, lässt die Reise mit Badeferien auf Sansibar ausklingen – die kurzen Flugetappen machen diese Kombination besonders unkompliziert.
Als beste Zeit für Tierbeobachtungen gilt die Trockenzeit von Juni bis Oktober, wenn sich das Wild an den verbleibenden Wasserstellen des Great-Ruaha-River sammelt. In der grünen Saison zeigt sich der Park üppig und ist ein Paradies für Vogelbeobachter, einzelne Camps schliessen jedoch während der grossen Regenzeit. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zum idealen Zeitpunkt für Ihre Reise.
Am komfortabelsten erreichen Sie Ruaha per Fly-in-Safari: Kleinflugzeuge bringen Sie von Dar es Salaam direkt zu den Airstrips im Park. Die Anreise auf der Strasse ist deutlich länger und lohnt sich nur für Reisende mit viel Zeit. Wir organisieren sämtliche Flüge und Transfers so, dass sie nahtlos zu Ihrer Route passen.
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