Tansanias grosser wilder Süden

Während sich die meisten Safarigäste auf die nördlichen Parks konzentrieren, bleibt der Süden Tansanias ein Geheimtipp. Der Ruaha Nationalpark liegt fernab der bekannten Routen und empfängt nur einen Bruchteil der Besucher, die etwa in der Serengeti unterwegs sind. Das Resultat: Pirschfahrten, bei denen Sie eine Löwensichtung häufig ganz für sich alleine haben, und ein Gefühl von Wildnis, wie es in Ostafrika selten geworden ist. Wer echtes Safari-Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade sucht, ist hier genau richtig.

Baobabs, Elefanten und grosse Löwenrudel

Ruahas Landschaft ist unverwechselbar: Sanfte Hügel, von uralten Baobabs gesäumte Flussläufe und weite Miombo-Wälder prägen das Bild. Der Great-Ruaha-River bildet die Lebensader des Parks – in der Trockenzeit von Juni bis Oktober drängen sich Elefanten, Büffel, Kudus und Giraffen an seinen Ufern, dicht gefolgt von Löwen, Leoparden und Geparden. Ruaha ist zudem für seine grossen Löwenrudel bekannt, und mit etwas Glück beobachten Sie sogar die seltenen Afrikanischen Wildhunde. Welche Monate sich für Ihre Pläne am besten eignen, lesen Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit.

Per Fly-in-Safari ins Herz der Wildnis

Die Distanzen im Süden Tansanias sind gross – die eleganteste Anreise ist deshalb eine Flugsafari: Im Kleinflugzeug fliegen Sie von Dar es Salaam über endlose Wildnis direkt zur Airstrip im Park, wo Ihr Guide Sie bereits erwartet. So beginnt die erste Pirschfahrt oft schon auf dem Transfer zur Unterkunft. Übernachtet wird in charaktervollen Camps und Lodges an den schönsten Plätzen des Parks – unsere handverlesene Auswahl an Lodges im Ruaha Nationalpark finden Sie direkt unterhalb dieses Textes.

Ideale Kombination: Nyerere und Sansibar

Seinen ganzen Reiz entfaltet Ruaha in Kombination mit dem Nyerere Nationalpark, dem ehemaligen Selous: Dort ergänzen Bootssafaris auf dem Rufiji und geführte Buschwanderungen die klassischen Pirschfahrten – zwei Parks, zwei völlig unterschiedliche Gesichter des wilden Südens. Passende Unterkünfte finden Sie in unserer Auswahl für Selous/Nyerere. Und wer nach den Safaritagen Erholung sucht, lässt die Reise mit Badeferien auf Sansibar ausklingen – die kurzen Flugetappen machen diese Kombination besonders unkompliziert.