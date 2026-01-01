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Ruaha Nationalpark, Tansania/Sansibar

Ruaha Reisen

Elefanten am Ufer bewundern und bestaunen

Der Ruaha Nationalpark ist für seine grossen Elefantenherden bekannt. Es handelt sich um einen der grössten Nationalparks in Tansania, der die Heimat für über zehntausend Dickhäuter ist. Eine Lebensgrundlage bietet der ausreichend mit Wasser gefüllte Great-Ruaha-River. Wenn sich die Elefanten an den Ufern drängeln, ist für ein einzigartiges Schauspiel gesorgt. Im Park stehen den Reisenden komfortable Lodges zur Verfügung. Neben den Elefanten treffen Sie mit etwas Glück auf Löwen, Geparden und auf Tüpfelhyänen.

Unsere Spezialisten für Ruaha Reisen stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Trotz seiner Grösse zählt der Park zu den am wenigsten besuchten Wildnisgebieten Ostafrikas – wer hierherkommt, erlebt seine Pirschfahrten oft ganz ohne andere Fahrzeuge. Uralte Baobabs prägen die Hügellandschaft und verleihen Ruaha seine unverwechselbare Kulisse. Am bequemsten erreichen Sie den wilden Süden Tansanias per Fly-in-Safari, ideal kombiniert mit dem Nyerere Nationalpark.

Jabali RidgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 951.– / pro Person
Ruaha
LABA JongomeroHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 904.– / pro Person
Ruaha
Ruaha River LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 281.– / pro Person
Ruaha
Mdonya Old River CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 633.– / pro Person
Ruaha

Tansanias grosser wilder Süden

Während sich die meisten Safarigäste auf die nördlichen Parks konzentrieren, bleibt der Süden Tansanias ein Geheimtipp. Der Ruaha Nationalpark liegt fernab der bekannten Routen und empfängt nur einen Bruchteil der Besucher, die etwa in der Serengeti unterwegs sind. Das Resultat: Pirschfahrten, bei denen Sie eine Löwensichtung häufig ganz für sich alleine haben, und ein Gefühl von Wildnis, wie es in Ostafrika selten geworden ist. Wer echtes Safari-Abenteuer abseits der ausgetretenen Pfade sucht, ist hier genau richtig.

Baobabs, Elefanten und grosse Löwenrudel

Ruahas Landschaft ist unverwechselbar: Sanfte Hügel, von uralten Baobabs gesäumte Flussläufe und weite Miombo-Wälder prägen das Bild. Der Great-Ruaha-River bildet die Lebensader des Parks – in der Trockenzeit von Juni bis Oktober drängen sich Elefanten, Büffel, Kudus und Giraffen an seinen Ufern, dicht gefolgt von Löwen, Leoparden und Geparden. Ruaha ist zudem für seine grossen Löwenrudel bekannt, und mit etwas Glück beobachten Sie sogar die seltenen Afrikanischen Wildhunde. Welche Monate sich für Ihre Pläne am besten eignen, lesen Sie in unserer Übersicht zur besten Reisezeit.

Per Fly-in-Safari ins Herz der Wildnis

Die Distanzen im Süden Tansanias sind gross – die eleganteste Anreise ist deshalb eine Flugsafari: Im Kleinflugzeug fliegen Sie von Dar es Salaam über endlose Wildnis direkt zur Airstrip im Park, wo Ihr Guide Sie bereits erwartet. So beginnt die erste Pirschfahrt oft schon auf dem Transfer zur Unterkunft. Übernachtet wird in charaktervollen Camps und Lodges an den schönsten Plätzen des Parks – unsere handverlesene Auswahl an Lodges im Ruaha Nationalpark finden Sie direkt unterhalb dieses Textes.

Ideale Kombination: Nyerere und Sansibar

Seinen ganzen Reiz entfaltet Ruaha in Kombination mit dem Nyerere Nationalpark, dem ehemaligen Selous: Dort ergänzen Bootssafaris auf dem Rufiji und geführte Buschwanderungen die klassischen Pirschfahrten – zwei Parks, zwei völlig unterschiedliche Gesichter des wilden Südens. Passende Unterkünfte finden Sie in unserer Auswahl für Selous/Nyerere. Und wer nach den Safaritagen Erholung sucht, lässt die Reise mit Badeferien auf Sansibar ausklingen – die kurzen Flugetappen machen diese Kombination besonders unkompliziert.

Badeferien

Hier finden Sie alle Infos zu den schönsten Stränden und Hotels in Sansibar und Tansania

Ferien mit Kindern

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Honeymoon

Hier erhalten Sie alle Informationen zu Flitterwochen in Tansania und Sansibar

Safaris

Eine artenreiche Tierwelt auf einer exklusiven Safari

Tauchen

Die atemberaubende Unterwasserwelt von Sansibar erleben

Reiseinformationen

Alle wichtigen Länderinformationen für gelungene Ferien

Als beste Zeit für Tierbeobachtungen gilt die Trockenzeit von Juni bis Oktober, wenn sich das Wild an den verbleibenden Wasserstellen des Great-Ruaha-River sammelt. In der grünen Saison zeigt sich der Park üppig und ist ein Paradies für Vogelbeobachter, einzelne Camps schliessen jedoch während der grossen Regenzeit. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zum idealen Zeitpunkt für Ihre Reise.

Am komfortabelsten erreichen Sie Ruaha per Fly-in-Safari: Kleinflugzeuge bringen Sie von Dar es Salaam direkt zu den Airstrips im Park. Die Anreise auf der Strasse ist deutlich länger und lohnt sich nur für Reisende mit viel Zeit. Wir organisieren sämtliche Flüge und Transfers so, dass sie nahtlos zu Ihrer Route passen.

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