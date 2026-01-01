1 . Tag Arusha (A) Willkommen in Tanzania! Begrüssung am Flughafen und Fahrt in Ihre Unterkunft.

2 . Tag Tarangire (F, M, A) Kurze Fahrt zum nahegelegenen Flughafen und der erste Flug mit der Sky Safari Cessna Grand Caravan führt Sie ins Zentrum des Tarangire Nationalparks, wo Sie eine erste Pirschfahrt erleben.

3 . Tag Tarangire (F, M, A) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Tierbeobachtungen im landschaftlich reizvollen Park mit seinen zahlreichen Baobab-Bäumen.

4 . Tag Serengeti (F, M, A) Unterwegs zum Flugfeld im Tarangire können Sie nochmals nach den grossen Elefantenherden Ausschau halten. Anschliessend Flug in die Serengeti, wo Sie am Nachmittag eine erste Pirschfahrt in der endlosen Weite der Savannenlandschaft erleben.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Tierbeobachtungen in der weitläufigen Savanne versprechen fantastische Naturerlebnisse. Dabei sind die besten Zeiten für Pirschfahrten am frühen Morgen und späten Nachmittag, da die Tiere dann am aktivsten sind und sich das Licht in den Dämmerstunden optimal zum Fotografieren eignet.

6 . Tag Karatu (F, M, A) An diesem Morgen werden Sie sich nochmals auf die Suche nach den "Big Five" machen, bevor Sie zum Lake Manyara fliegen. Weiter geht es mit dem Fahrzeug zur Unterkunft in Karatu, von wo Sie den Blick über die wunderbare grüne Landschaft schweifen lassen können.

7 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Der Ngorongoro-Krater ist das Ziel des heutigen Ausflugs, wo Sie auf engstem Raum eine grosse Vielfalt an Wildtieren bestaunen können. Die Krönung ist ein üppiges Picknick auf dem Kraterboden während Ihnen die massive Wand des Kraters als Kulisse dient.

8 . Tag Arusha (F) Nach dem Frühstück fahren Sie zum Manyara Flugfeld, von wo aus Sie zurück nach Arusha fliegen.