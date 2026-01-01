Unberührtes Afrika ab Dar es Salaam
Unberührtes Afrika ab Dar es Salaam
ab CHF 5435.– / pro Person
ab/bis Dar es Salaam
Highlights:
- [color=#000000]Das authentische Tanzania erleben[/color]
- [color=#000000]Pirschfahrten im Ruaha Nationalpark [/color]
- [color=#000000]Wohnen auf der Kaffeeplantage[/color]
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Mikumi (M, A)
Zugfahrt von Dar es Salaam nach Morogoro und von dort mit dem Fahrzeug zum Mikumi Nationalpark. Am Nachmittag Pirschfahrt.
2. Tag Ruaha (F, M, A)
Ganztägige Fahrt durch eine malerische Gegend in den ursprünglichen Ruaha Nationalpark, welcher noch immer als Geheimtipp gilt.
3. Tag Ruaha (F, M, A)
Der Ruaha Nationalpark beheimatet eine grosse Elefantenpopulation und beeindruckt mit seiner landschaftlichen Vielfalt und den Baobab-Bäumen, die das Landschaftsbild prägen. Auch Löwen und andere Raubkatzen sind im Park präsent und können auf Pirschfahrten, neben Wildhunden, Zebras, Giraffen und einer Vielzahl von Vogelarten, beobachtet werden.
4. Tag Kaffeeplantage (F, M, A)
Fahrt durch eine ursprüngliche Gegend nach Mbeya und zum bekannten Utengule Coffee Estate, wo Sie in der Lodge Ihr Zimmer beziehen.
5. Tag Kaffeeplantage (F, M, A)
Die Farm produziert seit mehr als 100 Jahren hervorragenden Kaffee, der als einer der besten des Landes gilt. Auf einem ausgedehnten Rundgang nach dem Frühstück werden Sie in die Geheimnisse der Kaffeeproduktion eingeweiht. Am späteren Nachmittag Ausflug zu einem Aussichtspunkt, wo Sie den spektakulären Sonnenuntergang bewundern können.
6. Tag Lake Ngozi (F, M, A)
Ziel des Tagesausfluges ist der Ngozi Crater Lake, wo Sie eine Wanderung unternehmen. Der durch vulkanische Aktivität entstandene Kratersee ist von Wäldern und üppiger Vegetation umgeben.
7. Tag Dar es Salaam (F)
Transfer zurück zum Flugfeld und Flug zurück nach Dar es Salaam.
Im Preis inbegriffen:
- Flug Mbeya – Dar es Salaam
- Vollpension ausser an Tag 1 nur Mittag- und Abendessen sowie von Tag 4 - 7 nur Frühstück
- Ausflüge im Lodgefahrzeug gemäss Programm
- Parkgebühren und Pirschfahrten
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 5435.– / pro Person