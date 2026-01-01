1 . Tag Mikumi (M, A) Zugfahrt von Dar es Salaam nach Morogoro und von dort mit dem Fahrzeug zum Mikumi Nationalpark. Am Nachmittag Pirschfahrt.

2 . Tag Ruaha (F, M, A) Ganztägige Fahrt durch eine malerische Gegend in den ursprünglichen Ruaha Nationalpark, welcher noch immer als Geheimtipp gilt.

3 . Tag Ruaha (F, M, A) Der Ruaha Nationalpark beheimatet eine grosse Elefantenpopulation und beeindruckt mit seiner landschaftlichen Vielfalt und den Baobab-Bäumen, die das Landschaftsbild prägen. Auch Löwen und andere Raubkatzen sind im Park präsent und können auf Pirschfahrten, neben Wildhunden, Zebras, Giraffen und einer Vielzahl von Vogelarten, beobachtet werden.

4 . Tag Kaffeeplantage (F, M, A) Fahrt durch eine ursprüngliche Gegend nach Mbeya und zum bekannten Utengule Coffee Estate, wo Sie in der Lodge Ihr Zimmer beziehen.

5 . Tag Kaffeeplantage (F, M, A) Die Farm produziert seit mehr als 100 Jahren hervorragenden Kaffee, der als einer der besten des Landes gilt. Auf einem ausgedehnten Rundgang nach dem Frühstück werden Sie in die Geheimnisse der Kaffeeproduktion eingeweiht. Am späteren Nachmittag Ausflug zu einem Aussichtspunkt, wo Sie den spektakulären Sonnenuntergang bewundern können.

6 . Tag Lake Ngozi (F, M, A) Ziel des Tagesausfluges ist der Ngozi Crater Lake, wo Sie eine Wanderung unternehmen. Der durch vulkanische Aktivität entstandene Kratersee ist von Wäldern und üppiger Vegetation umgeben.

7 . Tag Dar es Salaam (F) Transfer zurück zum Flugfeld und Flug zurück nach Dar es Salaam.