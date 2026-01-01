1 . Tag Moshi Transfer vom Kilimanjaro Flughafen zum Basishotel in Moshi.

2 . Tag Machame (2990 m) (F, M, A) Abfahrt zum Parkeingang und Wanderung durch einen schönen Regenwald zum Machame Camp. Übernachtung im Machame Camp.

3 . Tag Shira (3880 m) (F, M, A) Der heutige Marsch führt zuerst wiederum durch den Regenwald und anschliessend durch eine Hochmoorlandschaft. Übernachtung im Shira Camp.

4 . Tag Barranco (3940 m) (F, M, A) Mit Blick auf den Gletscher des Kilimanjaros führt der Marsch auf eine Höhe von rund 4600 m ü. M. und dann wieder hinunter durch verschiedene Täler zum Barranco Camp. Übernachtung im Barranco Camp.

5 . Tag Barafu (4600 m) (F, M, A) Durch die mächtige Barranco-Wand hinauf führt der heutige Weg. Übernachtung im Barafu Camp.

6 . Tag Uhuru Peak (5895 m) / Mweka (3000 m) (F, M, A) Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach etwa 6 Stunden wird der Stella Point am Kraterrand auf 5745 m erreicht. Zum Uhuru Peak (5895 m), dem höchsten Punkt Afrikas, ist es nochmals knapp eine Stunde. Der Abstieg zum Mweka Camp dauert ca. 5 Stunden. Übernachtung im Mweka Camp.

7 . Tag Moshi (F, M) Wanderung zum Parkeingang.

8 . Tag Abreise Transfer zum Flughafen Kilimanjaro.