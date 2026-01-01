Kilimanjaro Machame Route ab Arusha
Kilimanjaro Machame Route ab Arusha
ab CHF 2280.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights:
- Durch eine wunderschöne Landschaft führt diese Route. Auf- und Abstieg über einen anderen Weg, Übernachtung in Zelten.
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Moshi
Transfer vom Kilimanjaro Flughafen zum Basishotel in Moshi.
2. Tag Machame (2990 m) (F, M, A)
Abfahrt zum Parkeingang und Wanderung durch einen schönen Regenwald zum Machame Camp. Übernachtung im Machame Camp.
3. Tag Shira (3880 m) (F, M, A)
Der heutige Marsch führt zuerst wiederum durch den Regenwald und anschliessend durch eine Hochmoorlandschaft. Übernachtung im Shira Camp.
4. Tag Barranco (3940 m) (F, M, A)
Mit Blick auf den Gletscher des Kilimanjaros führt der Marsch auf eine Höhe von rund 4600 m ü. M. und dann wieder hinunter durch verschiedene Täler zum Barranco Camp. Übernachtung im Barranco Camp.
5. Tag Barafu (4600 m) (F, M, A)
Durch die mächtige Barranco-Wand hinauf führt der heutige Weg. Übernachtung im Barafu Camp.
6. Tag Uhuru Peak (5895 m) / Mweka (3000 m) (F, M, A)
Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach etwa 6 Stunden wird der Stella Point am Kraterrand auf 5745 m erreicht. Zum Uhuru Peak (5895 m), dem höchsten Punkt Afrikas, ist es nochmals knapp eine Stunde. Der Abstieg zum Mweka Camp dauert ca. 5 Stunden. Übernachtung im Mweka Camp.
7. Tag Moshi (F, M)
Wanderung zum Parkeingang.
8. Tag Abreise
Transfer zum Flughafen Kilimanjaro.
Im Preis inbegriffen:
- Englisch sprechender Bergführer, Koch und Träger während der Besteigung
- Parkgebühren
- Mountain Rescue Fee (obligatorische Gebühr für eine eventuelle Bergrettung)
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten, an Tag 7 nur Frühstück und Mittagessen sowie an Tag 8 nur Frühstück
- Wir empfehlen Ihnen die Mitnahme Ihrer eigenen Bergausrüstung und des Schlafsackes,obwohl alle notwendigen Utensilien vor Ort auch gemietet werden können.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2280.– / pro Person