1 . Tag Ruaha (M, A) Flug von Dar Es Salaam in den Ruaha Nationalpark. In vielfältiger Natur erleben Sie die Tierwelt Ostafrikas aus nächster Nähe. Da der südliche Teil Tanzanias über einen weniger hohen Bekanntheitsgrad verfügt als die berühmten Parks im Norden des Landes, erleben die Besucher den Ruaha viel ungestörter.

2 . Tag Ruaha (F, M, A) Dieser Nationalpark beheimatet eine grosse Elefantenpopulation und beeindruckt mit seiner landschaftlichen Vielfalt und den Baobab-Bäumen, die das Landschaftsbild prägen. Auch Löwen und andere Raubkatzen sind im Park präsent und können auf Pirschfahrten neben Wildhunden, Zebras, Giraffen und einer Vielzahl von Vogelarten beobachtet werden.

3 . Tag Nyerere (F, M, A) Weiterreise mit dem Flugzeug zum Nyerere Nationalpark. Auf dem Flusssystem des Rufiji Rivers vom Boot aus die Flusspferde und das Grosswild beim Wasser trinken zu beobachten, ist eine ganz spezielle Erfahrung, die den Nyerere zu einem der abwechslungsreichsten Parks Ostafrikas macht.

4 . Tag Nyerere (F, M, A) Der Tag steht Ihnen für weitere Pirschfahrten zur Verfügung. Auch zu Fuss sind Buscherkundungen äussert lohnenswert. Mit ein wenig Glück kreuzen Löwenrudel oder Elefanten Ihren Weg. An der Seite eines erfahrenen Guides warten spannende Tierbeobachtungen auf Sie. Die Abendstunden mit den traumhaften Sonnenuntergängen lassen sich bei einem Sundowner in schönster Umgebung ausklingen, bevor im Camp unter freiem Himmel diniert wird.

5 . Tag Dar es Salaam (F) Im Laufe des Tages Panoramaflug zurück nach Dar es Salaam.