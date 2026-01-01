Busch und Kultur Safari ab Arusha

1 . Tag Tarangire (M, A) Fahrt von Arusha durch die weite Steppenlandschaft, vorbei an Masai-­Dörfern zum Tarangire Nationalpark. Der Park hält neben den majestätischen Baobab-Bäumen eine enorme Vielfalt der Tier­ und Pflanzenwelt bereit, wobei besonders die grosse Anzahl an Elefanten beeindruckt.

2 . Tag Lake Manyara (F, M, A) Mit dem See im Osten und dem Grabenbruch im Westen bietet der Lake Manyara Nationalpark atemberaubende Aussichten und einen Lebensraum für diverse Tierarten.

3 . Tag Lake Natron (F, M, A) Eine längere Tagesetappe führt Sie zum wenig besuchten Lake Natron. Die karge Landschaft um den See mit dem heiligen Berg der Masai, dem Ol Doinyo Lengai, wirkt wie von einem anderen Planeten.

4 . Tag Lake Natron (F, M, A) Am Morgen unternehmen Sie einen Spaziergang zum See, um Flamingos zu beobachten. Nach dem Mittagessen steht die Erkundung der Gegend zu Fuss, mit einem Abstecher zu einem Wasserfall, auf dem Programm.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Die Serengeti rückt näher und die Landschaft wird allmählich grüner und hügliger. Auf dem Weg zur Unterkunft erhalten Sie einen ersten Eindruck von der Weite des Nationalparks.

6 . Tag Serengeti (F, M, A) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtungen im bekanntesten Nationalpark Tanzanias.

7 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Sie lassen die Savanne langsam hinter sich und nähern sich der vulkanisch geprägten Landschaft des Ngorongoro-Kraters.

8 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Eine abenteuerlich steile Fahrt führt Sie hinunter in den Krater. Eine Pirschfahrt im riesigen Krater mit seiner hohen Tierdichte ist ein Highlight jeder Reise.

9 . Tag Lake Eyasi (F, M, A) Weiterfahrt via Karatu zum wenig besuchten Lake Eyasi, wo das Volk der Hadzabe heimisch ist.

10 . Tag Lake Manyara (F, M, A) Das Leben der Hadzabe ist noch sehr traditionell und wird vom Jagen und Sammeln bestimmt. Ein Dorfbesuch wirkt wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. Nach dem Mittagessen fahren Sie zum Lake Manyara.

11 . Tag Arusha (F) Mit der Fahrt zurück nach Arusha endet die Reise.