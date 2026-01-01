Kilimanjaro Lemosho Route ab Arusha
Kilimanjaro Lemosho Route ab Arusha
ab CHF 2635.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights:
- Eine noch wenig begangene Route am Kilimanjaro. Der schmale Weg birgt teilweise steile Stellen und trifft später auf die Machame Route. Übernachtung in Zelten.
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Moshi
Transfer nach Moshi.
2. Tag Mti Mkubwa (2650 m) (F, M, A)
Abfahrt zum Parkeingang auf der westlichen Seite des Kilimanjaro. Wanderung durch den schönen Regenwald zum Lemosho Forest Camp. Übernachtung im Mti Mkubwa Camp.
3. Tag Shira Two (3840 m) (F, M, A)
Der heutige Marsch führt zuerst wiederum durch den Regenwald und anschliessend durch Hochmoorlandschaften. Übernachtung im Shira Two Camp.
4. Tag Barranco (3940 m) (F, M, A)
Marsch auf eine Höhe von rund 4600 m ü. M. und dann wieder hinunter zum Camp. Übernachtung im Barranco Camp.
5. Tag Karanga Valley (4000 m) (F, M, A)
Zuerst führt der Weg durch die mächtige Barranco-Wand und anschliessend wieder hinab in das Karanga Valley mit schönem Blick auf den Kibo-Gipfel. Übernachtung im Karanga Valley.
6. Tag Barafu (4600 m) (F, M, A)
Der heutige Marsch führt durch verschiedene Täler und am Schluss steil hinauf zum Camp. Übernachtung im Barafu Camp.
7. Tag Uhuru Peak (5895 m) / Mweka (3100 m) (F, M, A)
Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach etwa 7 Stunden erreichen Sie Ihr Ziel – den Uhuru Peak. Der Abstieg dauert ca. 5 Stunden. Übernachtung im Mweka Camp.
8. Tag Moshi (F, M)
Die Wanderung zum Parkeingang und Transfer zu Ihrer Unterkunft.
9. Tag Abreise (F)
Transfer zum Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Englisch sprechender Bergführer, Koch und Träger während der Besteigung
- Parkgebühren
- Mountain Rescue Fee (obligatorische Gebühr für eine eventuelle Bergrettung)
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten, an Tag 8 nur Frühstück und Mittagessen sowie an Tag 9 nur Frühstück
- Wir empfehlen Ihnen die Mitnahme Ihrer eigenen Bergausrüstung und des Schlafsackes,obwohl alle notwendigen Utensilien vor Ort auch gemietet werden können.
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 2635.– / pro Person