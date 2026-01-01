Ngorongoro Hochland Expedition ab Arusha

1 . Tag Ngorongoro (M, A) Ab Arusha fahren Sie zum Lake Manyara, wo Sie den gleichnamigen Nationalpark besuchen. Anschliessend führt die Reise weiter nach Karatu.

2 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Nach dem Frühstück kommen Sie in den Genuss einer Pirschfahrt im spektakulären Ngorongoro-Krater. Der Krater ist für die grosse Anzahl Tiere auf engstem Raum bekannt.

3 . Tag Empakai (F, M, A) Heute wandern Sie zusammen mit Ihren einheimischen Führern und Packeseln durch die spektakuläre Landschaft der Ngorongoro Highlands. Auf dem Weg begegnen Ihnen immer wieder Masai mit ihren Herden sowie Gnus und Büffel. Am heutigen Ziel bietet sich Ihnen eine wunderbare Aussicht auf den tiefer gelegenen Kratersee des Empakai.

4 . Tag Acacia Forest (F, M, A) Durch schöne Akazienwälder wandern Sie zum Dorf Nayobi. Immer wieder gibt die Vegetation den Blick auf den Lake Natron und den heiligen Berg der Masai, den Ol Doinyo Lengai, frei. Die Masai sehen in dieser abgelegenen Gegend nur selten Touristen. Authentische Begegnungen sind daher garantiert.

5 . Tag Lake Natron (F, M, A) Heute verlassen Sie das Hochland und steigen ins Rift Valley ab. Das Landschaftsbild ändert sich in eine Steppenlandschaft. Wanderung zum Fuss des Ol Doinyo Lengai, wo Sie den Rest des Tages in schöner Umgebung entspannen können.

6 . Tag Lake Natron (F, M, A) Heute haben Sie die Möglichkeit, die Gegend um den Lake Natron, welcher Heimat von grossen Flamingokolonien ist, zu entdecken. Erkunden Sie das Seeufer oder auch die nahen Wasserfälle sind einen Besuch wert.

7 . Tag Arusha (F, M) Fahrt zurück nach Arusha, wo die Reise endet.