Inselhüpfen Tanzania ab Dar es Salaam
Inselhüpfen Tanzania ab Dar es Salaam
ab CHF 4420.– / pro Person
ab/bis Dar es Salaam
Highlights:
- Ursprüngliche Inseln entdecken
- UNESCO Weltkulturerbe Stonetown
- Grossartige Unterwasserwelt
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1-2. Tag Zanzibar Stone Town (F)
Nach Ankunft mit dem Flug von Dar es Salaam können Sie sich von der Atmosphäre von Zanzibar Stone Town verzaubern lassen. An jeder Ecke locken faszinierende Entdeckungen wie die kunstvoll geschnitzten Swahili-Türen und bunte Märkte mit exotischen Gewürzen.
3-6. Tag Pemba (F, M, A)
Ein kurzer Flug bringt Sie nach Pemba. Die Insel punktet mit ihrer Ursprünglichkeit und bietet den Besuchern neben schönen Stränden auch tolle Einblicke in die Kultur und Natur. Ein Schnorchelausflug zur geschützten Unterwasserwelt und den Baobabs von «Misali Island» ist wärmstens zu empfehlen.
7-10. Tag Mafia (F, A)
Via Dar es Salaam reisen Sie weiter nach Mafia. Auf der Insel geht es sehr gemächlich zu. Sie eignet sich daher bestens zum Ausspannen. Schnorchler und Taucher kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten. Auf Exkursionen mit der Dhow lassen sich verlassene Ruinen, authentische Fischerdörfer und Sandbänke erkunden, die die perfekte Kulisse für ein unvergessliches Picknick bieten.
11. Tag Dar es Salaam (F)
Heute verabschieden Sie sich von der Inselwelt und kehren per Flug nach Dar es Salaam zurück.
Im Preis inbegriffen:
- Transfers auf den Inseln
- Unterkunft im Doppelzimmer
- Frühstück in Zanzibar Stonetown, Vollpension auf Mafia Island, All Inclusive auf Pemba Island
- Gewisse Ausflüge auf Mafia
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 4420.– / pro Person