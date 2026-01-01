Inselhüpfen Tanzania ab Dar es Salaam

1-2 . Tag Zanzibar Stone Town (F) Nach Ankunft mit dem Flug von Dar es Salaam können Sie sich von der Atmosphäre von Zanzibar Stone Town verzaubern lassen. An jeder Ecke locken faszinierende Entdeckungen wie die kunstvoll geschnitzten Swahili-Türen und bunte Märkte mit exotischen Gewürzen.

3-6 . Tag Pemba (F, M, A) Ein kurzer Flug bringt Sie nach Pemba. Die Insel punktet mit ihrer Ursprünglichkeit und bietet den Besuchern neben schönen Stränden auch tolle Einblicke in die Kultur und Natur. Ein Schnorchelausflug zur geschützten Unterwasserwelt und den Baobabs von «Misali Island» ist wärmstens zu empfehlen.

7-10 . Tag Mafia (F, A) Via Dar es Salaam reisen Sie weiter nach Mafia. Auf der Insel geht es sehr gemächlich zu. Sie eignet sich daher bestens zum Ausspannen. Schnorchler und Taucher kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten. Auf Exkursionen mit der Dhow lassen sich verlassene Ruinen, authentische Fischerdörfer und Sandbänke erkunden, die die perfekte Kulisse für ein unvergessliches Picknick bieten.

11 . Tag Dar es Salaam (F) Heute verabschieden Sie sich von der Inselwelt und kehren per Flug nach Dar es Salaam zurück.