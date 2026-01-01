Tanzania Gruppensafari ab Arusha

1 . Tag Arusha (A) Ankunft in Arusha und Transfer zur Unterkunft.

2 . Tag Arusha (F, M, A) Heute wandern Sie durch das Farmland und die Dörfer der Gegend. Sie erfahren viel Interessantes über die lokalen Kleinbauern, das tägliche Leben der Dorfbewohner und erhalten einen Einblick in die Kunst des Kaffeeanbaus.

3 . Tag Lake Manyara (F, M, A) Pirschfahrt im Lake Manyara Nationalpark. Die herabfliessenden Bäche speisen den flachen Sodasee und haben im Nordteil des Parks eine üppige Vegetation entstehen lassen. Im Park sind unter anderem Elefanten, unzählige Paviane sowie Impalas und Löwen zu sehen. Weiterfahrt nach Karatu.

4 . Tag Ngorongoro - Serengeti (F, M, A) Pirschfahrt im Ngorongoro-Krater. Hier haben Sie gute Chancen, die berühmten «Big Five» zu beobachten. Neben Elefanten, Büffeln, Leoparden und zahlreichen Löwen beherbergt er auch wenige Nashörner. Diese teilen sich die ca. 260 km2 mit unzähligen Gnus, Antilopen, Zebras und fast allen weiteren Vertretern der ostafrikanischen Tierwelt. Anschliessend Weiterfahrt bis in die Savanne der Serengeti. Die scheinbar unendlichen Ebenen werden teilweise von Granitfelsen unterbrochen.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Die weiten Savannen der Serengeti sind ein Paradies für Weidetiere. Auf ihrer alljährlich wiederkehrenden Wanderung ziehen abertausende Gnus, Zebras und Antilopen durch dieses weltweit einmalige Ökosystem. Auf den Pirschfahrten im Park werden Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Elefanten, Büffel, Giraffen, Strausse und viele andere Tiere zu Gesicht bekommen. Mit etwas Glück sehen Sie vielleicht sogar Geparden auf der Jagd oder einen Leoparden, welcher die Tagesstunden gern im Geäst eines Baumes verbringt.

6 . Tag Tarangire (F, M, A) Lange Fahrt von der Serengeti durch das Ngorongoro Schutzgebiet und vorbei am Lake Manyara zum Tarangire Nationalpark.

7 . Tag Tarangire (F, M, A) Am Morgen Pirschfahrt im Tarangire Nationalpark. Riesige Baobab-­Bäume prägen die Landschaft und bilden eine grandiose Kulisse. Der Tarangire-Fluss zieht in der Trockenzeit eine Vielzahl von Wildtieren an. Danach Rückfahrt zur Lodge bei Arusha.

8 . Tag Arusha (F) Ihre Reise endet mit dem Transfer zum Flughafen.