UNESCO-Weltnaturerbe: die grösste intakte Caldera der Erde

Der Ngorongoro-Krater ist der eingestürzte Kessel eines einst mächtigen Vulkans und wurde von der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Vom bewaldeten Kraterrand öffnet sich der Blick mehrere hundert Meter hinab auf ein Mosaik aus Grassavanne, Akazienwald und dem schimmernden Sodasee im Kraterboden – eine Naturbühne, wie sie kein zweites Schutzgebiet Afrikas bietet. Weil Wasser und Weidegründe ganzjährig vorhanden sind, bleiben die meisten Tiere dauerhaft im Krater: Gnus, Zebras, Büffel und Elefanten teilen sich die Ebene mit Hyänen und Löwen.

Nirgendwo in Afrika ist die Raubtierdichte höher, und mit etwas Glück entdecken Sie auf Ihrer Pirschfahrt sogar ein Spitzmaulnashorn – der Krater zählt zu den besten Orten Tansanias, um diesem seltenen Dickhäuter zu begegnen.

Karatu-Hochland: die ideale Basis für Ihre Krater-Safari

Als Ausgangspunkt für die Fahrt in den Krater empfiehlt sich das fruchtbare Hochland rund um Karatu. Zwischen Kaffeeplantagen und sanften Hügeln liegen hier charmante Lodges und Farmhäuser, von denen Sie den Kraterrand am frühen Morgen erreichen – dann, wenn das Licht am schönsten ist und die Tiere am aktivsten sind. Wer lieber direkt am Kraterrand übernachtet, geniesst spektakuläre Ausblicke in die Caldera.

Unsere handverlesene Auswahl an Unterkünften finden Sie weiter unten auf dieser Seite; unsere Spezialisten kennen die Häuser persönlich und beraten Sie, welche Lodge zu Ihrem Reisestil passt. Von Karatu aus lassen sich zudem der Lake Manyara und der Tarangire-Nationalpark bequem in Ihre Route einbauen.

Die klassische Kombination: Ngorongoro und Serengeti

Kaum eine Safari-Route ist so stimmig wie die Verbindung des Ngorongoro-Kraters mit der Serengeti. Nach der Pirschfahrt im Kraterkessel führt Ihre Route über den Kraterrand hinaus in die weiten Ebenen, in denen zwischen Dezember und März die grosse Tierwanderung zur Kalbungszeit verweilt. Auf einer Rundreise durch den Norden Tansanias erleben Sie so innerhalb weniger Tage zwei völlig unterschiedliche Welten: die geschützte Arena des Kraters und die scheinbar grenzenlose Savanne.

Wer danach Erholung sucht, verlängert die Reise mit Badeferien am Indischen Ozean – die Kombination aus Krater, Serengeti und Sansibar gehört zu den beliebtesten Reiseideen unserer Kunden.

Beste Reisezeit und persönliche Planung

Da die Tierwelt des Kraters ganzjährig vor Ort bleibt, gibt es keinen falschen Zeitpunkt für Ngorongoro Reisen. Die Trockenzeit von Juni bis Oktober bietet die beste Sicht auf die Tiere, während die grüne Saison von November bis Mai mit sattgrünen Landschaften, dramatischen Wolkenstimmungen und ruhigeren Pisten belohnt. Einen detaillierten Überblick über Klima und Saisons finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Tansania. Gerne stellen unsere Afrika-Spezialisten Ihre Ngorongoro Reise individuell zusammen – vom ersten Routenvorschlag über die Wahl der passenden Lodge bis zum letzten Tag am Strand.