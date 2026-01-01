1 . Tag Katavi (M, A) Flug von Arusha in den Katavi Nationalpark. Fernab der Touristenströme geniessen Sie in diesem Park ein gänzlich unverfälschtes Safarierlebnis. Auf einer ersten Pirschfahrt am Nachmittag können Sie die weiten, tierreichen Landschaften ein erstes Mal auf sich wirken lassen.

2 . Tag Katavi (F, M, A) Der Katavi Nationalpark ist vor allem bekannt für seine riesigen Gruppen von Flusspferden. Aber auch sonst erwarten den Besucher grosse Büffelherden, aussergewöhnlich viele Löwen, Elefanten und viele weitere Tiere. Zwischen den Pirschfahrten lässt es sich in der Unterkunft herrlich entspannen.

3 . Tag Katavi (F, M, A) Ein weiterer Tag in der menschenleeren, weitläufigen Landschaft steht für verheissungsvolle Tierbeobachtungen zur Verfügung. Am Abend ist ein Sundowner beim Lagerfeuer des Camps sehr zu empfehlen.

4 . Tag Mahale (F, M, A) Vom Katavi Flugfeld aus geht die Reise mit dem Kleinflugzeug weiter in Richtung Osten, zum sagenumwobenen Tanganyika-See, wo sich der Mahale Nationalpark befindet. Mit dem Boot geht es weiter bis zu Ihrer Unterkunft, welche sich in schönster Natur am Ufer des Sees befindet. ­

5-7 . Tag Mahale (F, M, A) Jeweils morgens haben Sie die Gelegenheit, eine der grössten, freilebenden Schimpansengruppen zu beobachten. Mitzuerleben, wie die Jungtiere spielen und sich die älteren durch die Baumwipfel hangeln, ist ein faszinierendes Erlebnis. Auch die Wanderung durch den unberührten, tropischen Regenwald, wo noch viele weitere Vogel­- und Affenarten heimisch sind, ist absolut lohnenswert. Die Nachmittage stehen für diverse Aktivitäten wie Kajaktouren auf dem See, Bootsafaris und relaxen am schönen Strand zur Verfügung.

8 . Tag Arusha (F) Am heutigen Tag bringt Sie eine letzte Bootsfahrt auf dem See wieder in Richtung Mahale Flugfeld. Mit dem Flug nach Arusha endet Ihre Reise.