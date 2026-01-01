Tanzania zum Kennenlernen ab Arusha

1 . Tag Tarangire (M, A) Sie werden in Arusha von Ihrem Fahrer/Guide abgeholt und machen sich auf zum Tarangire Nationalpark. Dieser ist vor allem bekannt für seine ungewöhnlich grossen Elefantenherden und die riesigen Baobab-Bäume, welche das Landschaftsbild prägen.

2 . Tag Lake Manyara (F, M, A) Weiterfahrt zum Lake Manyara Nationalpark. Mit dem See im Osten und dem Grabenbruch im Westen bietet der Lake Manyara Nationalpark atemberaubende Aussichten und ist Lebensraum für diverse Tierarten. Am Nachmittag fahren Sie nach Karatu.

3 . Tag Serengeti (F, M, A) Nach dem Frühstück setzen Sie die Reise durch die vulkanisch geprägte Landschaft bis ins Zentrum der Serengeti fort. Entlang der Strecke bestehen bereits grosse Chancen, eine Vielzahl an Tieren zu sehen.

4 . Tag Serengeti (F, M, A) Heute brechen Sie frühzeitig auf, um die ersten Morgenstunden mit den besten Safaribedingungen zu nutzen. In der weiten Landschaft der Serengeti («endlose Ebene» in der Sprache der Masai) werden Sie während den Pirschfahrten zahlreiche Tiere zu Gesicht bekommen. Je nach Jahreszeit und mit etwas Glück, können Sie die berühmte grosse Wanderung der Gnu­- und Zebraherden aus nächster Nähe verfolgen.

5 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Mit einer weiteren Pirschfahrt geht es zurück in Richtung Ngorongoro Highlands. An Masai-Dörfern vorbei, erreichen Sie nach einer steilen Abfahrt den Kraterboden. Dank der ständigen Verfügbarkeit von Gras und Wasser beherbergt der Ngorongoro eine grosse Vielfalt an Wildtieren. Neben Löwen und Elefanten sind auch die in Tanzania seltenen Spitzmaulnashörner anzutreffen.

6 . Tag Arusha (F) Im Verlaufe des Vormittages fahren Sie zurück nach Arusha, wo Ihre Safari endet.