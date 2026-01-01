Kilimanjaro Marangu Route ab Arusha
Kilimanjaro Marangu Route ab Arusha
ab CHF 2250.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights:
- Meistbegangene Route mit einem zusätzlichen Akklimatisierungstag in der Horombo Hütte. Auf- und Abstieg über denselben Weg. Übernachtung in Hütten.
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Moshi
Transfer vom Kilimanjaro Flughafen nach Moshi.
2. Tag Mandara (2730 m) (F, M, A)
Abfahrt zum Parkeingang und Wanderung durch einen schönen Regenwald. Übernachtung
Abfahrt zum Parkeingang und Wanderung durch einen schönen Regenwald. Übernachtung
in der Mandara Hütte.
3. Tag Horombo (3720 m) (F, M, A)
Der heutige Marsch führt zuerst weiter durch den Regenwald und anschliessend durch Hochmoorlandschaften. Übernachtung in der Horombo Hütte.
4. Tag Horombo (3720 m) (F, M, A)
Ruhe- und Akklimatisierungstag in der Horombo Hütte.
5. Tag Kibo (4687 m) (F, M, A)
Durch verschiedene Vegetationszonen geht der Weg zum Kibo Sattel. Übernachtung in der Kibo Hütte.
6. Tag Uhuru Peak (5895 m) / Horombo (3720 m) (F, M, A)
Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach ca. 6 Stunden wird der Gillman's Point erreicht. Zum Uhuru Peak (5895 m) sind es nochmals ca. 2 Stunden. Abstieg zur Horombo Hütte.
7. Tag Moshi (F, M)
Der Abstieg zum Parkeingang dauert ca. 5 – 6 Stunden.
8. Tag Abreise (F)
Transfer zum Kilimanjaro Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Englisch sprechender Bergführer, Koch und Träger während der Besteigung
- Parkgebühren
- Mountain Rescue Fee (obligatorische Gebühr für eine eventuelle Bergrettung)
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten, an Tag 7 nur Frühstück und Mittagessen sowie an Tag 8 nur Frühstück
- Wir empfehlen Ihnen die Mitnahme Ihrer eigenen Bergausrüstung und des Schlafsackes, obwohl alle notwendigen Utensilien vor Ort auch gemietet werden können.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2250.– / pro Person