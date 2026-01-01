Kilimanjaro Marangu Route ab Arusha

1 . Tag Moshi Transfer vom Kilimanjaro Flughafen nach Moshi.

2 . Tag Mandara (2730 m) (F, M, A) Abfahrt zum Parkeingang und Wanderung durch einen schönen Regenwald. Übernachtung

in der Mandara Hütte.

3 . Tag Horombo (3720 m) (F, M, A) Der heutige Marsch führt zuerst weiter durch den Regenwald und anschliessend durch Hochmoorlandschaften. Übernachtung in der Horombo Hütte.

4 . Tag Horombo (3720 m) (F, M, A) Ruhe- und Akklimatisierungstag in der Horombo Hütte.

5 . Tag Kibo (4687 m) (F, M, A) Durch verschiedene Vegetationszonen geht der Weg zum Kibo Sattel. Übernachtung in der Kibo Hütte.

6 . Tag Uhuru Peak (5895 m) / Horombo (3720 m) (F, M, A) Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach ca. 6 Stunden wird der Gillman's Point erreicht. Zum Uhuru Peak (5895 m) sind es nochmals ca. 2 Stunden. Abstieg zur Horombo Hütte.

7 . Tag Moshi (F, M) Der Abstieg zum Parkeingang dauert ca. 5 – 6 Stunden.

8 . Tag Abreise (F) Transfer zum Kilimanjaro Flughafen.