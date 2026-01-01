Mount Meru Besteigung ab Arusha
Mount Meru Besteigung ab Arusha
ab CHF 1495.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights:
- Den Gipfel des Mount Meru zu besteigen, gilt auch als ideale Vorbereitung für ein anschliessendes Kilimanjaro-Trekking.
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Arusha (A)
Transfer vom Flughafen zur Unterkunft. Der Rest des Tages steht für letzte Vorbereitungen zur Verfügung.
2. Tag Miriakamba Hütte (2514 m) (F, M, A)
Morgens Abfahrt zum Parkeingang und anschliessend Wanderung durch einen schönen Wald und über den Ngare Nanyuki-Fluss zur Miriakamba Hütte. Marschdauer ca. 4 – 5 Stunden. Übernachtung in der Miriakamba Hütte.
3. Tag Saddle Hütte (3570 m) (F, M, A)
Der heutige Marsch wird steiler und führt weiter durch den Wald mit seinen schönen Lichtungen, vorbei an riesigem Heidekraut zur Saddle Hütte. Übernachtung in der Saddle Hütte.
4. Tag Miriakamba Hütte (2514 m) (F, M, A)
Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten Teil der Besteigung in Angriff. Nach ca. 1 Stunde wird der Rhino Point erreicht. Zum Gipfel auf 4562 m sind es dann nochmals ca. 4 Stunden. Abstieg zur Miriakamba Hütte.
5. Tag Moshi (F, M, A)
Heute wandern Sie zum Parkeingang. Anschliessend Transfer nach Moshi.
6. Tag Abreise
Am Morgen Transfer zum Flughafen oder Anschlussprogramm Ihrer Wahl.
Im Preis inbegriffen:
- Englisch sprechender Bergführer, Koch und Träger während der Besteigung sowie ein Park Ranger
- Parkgebühren
- Mountain Rescue Fee (obligatorische Gebühr für eine eventuelle Bergrettung)
- Vollpension ausser an Tag 1 nur Abendessen, an Tag 5 nur Frühstück und Abendessen sowie an Tag 6 nur Frühstück.
- Wir empfehlen Ihnen die Mitnahme Ihrer eigenen Bergausrüstung und des Schlafsacks, obwohl alle notwendigen Utensilien vor Ort auch gemietet werden können.
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 1495.– / pro Person