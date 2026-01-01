1 . Tag Arusha (A) Transfer vom Flughafen zur Unterkunft. Der Rest des Tages steht für letzte Vorbereitungen zur Verfügung.

2 . Tag Miriakamba Hütte (2514 m) (F, M, A) Morgens Abfahrt zum Parkeingang und anschliessend Wanderung durch einen schönen Wald und über den Ngare Nanyuki-Fluss zur Miriakamba Hütte. Marschdauer ca. 4 – 5 Stunden. Übernachtung in der Miriakamba Hütte.

3 . Tag Saddle Hütte (3570 m) (F, M, A) Der heutige Marsch wird steiler und führt weiter durch den Wald mit seinen schönen Lichtungen, vorbei an riesigem Heidekraut zur Saddle Hütte. Übernachtung in der Saddle Hütte.

4 . Tag Miriakamba Hütte (2514 m) (F, M, A) Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten Teil der Besteigung in Angriff. Nach ca. 1 Stunde wird der Rhino Point erreicht. Zum Gipfel auf 4562 m sind es dann nochmals ca. 4 Stunden. Abstieg zur Miriakamba Hütte.

5 . Tag Moshi (F, M, A) Heute wandern Sie zum Parkeingang. Anschliessend Transfer nach Moshi.

6 . Tag Abreise Am Morgen Transfer zum Flughafen oder Anschlussprogramm Ihrer Wahl.