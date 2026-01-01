Kilimanjaro Rongai Route ab Arusha
Kilimanjaro Rongai Route ab Arusha
ab CHF 2420.– / pro Person
ab/bis Arusha
Highlights:
- Ideale Route für die Akklimatisierung! Aufstieg über die nördliche Seite des [color=#b96ad9]Kilimanjaro[/color], Abstieg über die Marangu Route. Übernachtung in Zelten.
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Moshi
Transfer vom Kilimanjaro Flughafen nach Moshi.
2. Tag Simba Cave (2700 m) (F, M, A)
Abfahrt zum Parkeingang auf der nördlichen Seite des Kilimanjaro und Wanderung von ca. 4 Stunden bis zum Rande der Hochmoorlandschaft. Übernachtung im Simba Cave Camp.
3. Tag 2nd Cave (3450 m) (F, M, A)
Auf dieser Etappe können Sie einen wunderschönen Blick auf das Eisfeld des Kraterrandes geniessen. Es wird steiler. Marschdauer ca. 4 Stunden. Nachmittags Aufstieg von ca. 400 m zur Akklimatisierung, danach wieder Abstieg zum Camp. Übernachtung im 2nd Cave Camp.
4. Tag 3rd Cave (3875 m) (F, M, A)
Durch eine immer karger werdende Landschaft führt die heutige Etappe. Nachmittags Auf- und Abstieg zur Akklimatisierung. Übernachtung im 3rd Cave Camp.
5. Tag School Hut (4700 m) (F, M, A)
Steiniger Aufstieg bis zur School Hut. Übernachtung im School Hut Camp.
6. Tag Uhuru Peak (5895 m) / Horombo (3700 m) (F, M, A)
Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und wegen der extremen Höhe und des steilen Geländes anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach ca. 6 Stunden wird der Gillman's Point am Kraterrand auf 5681 m erreicht. Zum Uhuru Peak (5895 m), dem höchsten Punkt Afrikas, sind es nochmals knapp 2 Stunden. Abstieg zum Horombo Camp. Übernachtung im Horombo Camp.
7. Tag Moshi (F, M)
Der Abstieg zum Parkeingang dauert ca. 5 – 6 Stunden.
8. Tag Abreise (F)
Transfer zum Kilimanjaro Flughafen.
Im Preis inbegriffen:
- Englisch sprechender Bergführer, Koch und Träger während der Besteigung
- Parkgebühren
- Mountain Rescue Fee (obligatorische Gebühr für eine eventuelle Bergrettung)
- Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten, an Tag 7 nur Frühstück und Mittagessen sowie an Tag 8 nur Frühstück
- Wir empfehlen Ihnen die Mitnahme Ihrer eigenen Bergausrüstung und des Schlafsackes,obwohl alle notwendigen Utensilien vor Ort auch gemietet werden können.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2420.– / pro Person