1 . Tag Moshi Transfer vom Kilimanjaro Flughafen nach Moshi.

2 . Tag Simba Cave (2700 m) (F, M, A) Abfahrt zum Parkeingang auf der nördlichen Seite des Kilimanjaro und Wanderung von ca. 4 Stunden bis zum Rande der Hochmoorlandschaft. Übernachtung im Simba Cave Camp.

3 . Tag 2nd Cave (3450 m) (F, M, A) Auf dieser Etappe können Sie einen wunderschönen Blick auf das Eisfeld des Kraterrandes geniessen. Es wird steiler. Marschdauer ca. 4 Stunden. Nachmittags Aufstieg von ca. 400 m zur Akklimatisierung, danach wieder Abstieg zum Camp. Übernachtung im 2nd Cave Camp.

4 . Tag 3rd Cave (3875 m) (F, M, A) Durch eine immer karger werdende Landschaft führt die heutige Etappe. Nachmittags Auf- und Abstieg zur Akklimatisierung. Übernachtung im 3rd Cave Camp.

5 . Tag School Hut (4700 m) (F, M, A) Steiniger Aufstieg bis zur School Hut. Übernachtung im School Hut Camp.

6 . Tag Uhuru Peak (5895 m) / Horombo (3700 m) (F, M, A) Nach Mitternacht nehmen Sie den letzten und wegen der extremen Höhe und des steilen Geländes anstrengendsten Teil der Besteigung in Angriff. Nach ca. 6 Stunden wird der Gillman's Point am Kraterrand auf 5681 m erreicht. Zum Uhuru Peak (5895 m), dem höchsten Punkt Afrikas, sind es nochmals knapp 2 Stunden. Abstieg zum Horombo Camp. Übernachtung im Horombo Camp.

7 . Tag Moshi (F, M) Der Abstieg zum Parkeingang dauert ca. 5 – 6 Stunden.

8 . Tag Abreise (F) Transfer zum Kilimanjaro Flughafen.