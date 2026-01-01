Ngorongoro - Tarangire Safari ab Arusha

1 . Tag Lake Manyara (M, A) Frühe Abreise und Pirschfahrt im Lake Manyara Nationalpark. Die steil abfallende Wand des «Great Rift Valley» dient dabei als beeindruckende Kulisse. Weiter geht die Fahrt zu den fruchtbaren Hängen des Ngorongoro-Kraters.

2 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Pirschfahrt im beeindruckenden Ngorongoro-Krater, wo man die meisten in Ostafrika heimischen Tiere findet. Mit etwas Glück erspähen Sie auch die seltenen Nashörner.

3 . Tag Tarangire (F, M, A) Durchs Hochland und vorbei am Lake Manyara führt die Fahrt zum Tarangire Nationalpark. Erkundung des Parks mit seinen mächtigen Baobab-Bäumen und der grossen Elefantenpopulation.

4 . Tag Arusha (F) Rückreise nach Arusha im Laufe des Vormittags.