1 . Tag Serengeti (M, A) Ein Kleinflugzeug bringt Sie in die nördlichste Ecke der Serengeti.

2-3 . Tag Serengeti (F, M, A) Die Zelte des Sayari Camps sind leicht erhöht auf einer Plattform gelegen. Die Veranda ist ein wunderbarer Platz, um Tiere, die sich ums Camp herum aufhalten, zu beobachten. Von Juli bis November ist das Sayari ideal positioniert, um die Grosse Migration der Gnus und Zebras mitzuerleben. Aber auch während der anderen Monate ist der Tierreichtum beeindruckend. Spektakuläre Tierbeobachtungen von Löwen, Leoparden und weiteren Wildkatzen sind möglich. Auf kurzen, vom Camp angebotenen Wandersafaris, erleben Sie die Natur nah und unverfälscht.

4 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Weiter geht die Reise per Flug zum Lake Manyara Flugfeld, wo Sie bereits erwartet werden. Durch die vulkanisch geprägte Hochebene führt die Fahrt am Ngorongoro-Krater und Masai-Dörfern vorbei zu Ihrer Unterkunft.

5-6 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Das «Highlands» ist ein architektonischer Höhepunkt. Die Unterkunft ist sehr hochwertig und stilvoll eingerichtet und bietet eine Chalet-Atmosphäre. Aufgrund der erhöhten Lage auf knapp 2700 m ü. M. gehört auch ein Kamin zur Einrichtung. Neben Pirschfahrten im Ngorongoro-Krater hält das Camp viele spannende Exkursionen für Sie bereit. Dorfbesuche bei den lokalen Masai und Wanderungen in den kleineren, umliegenden Kratern Olmoti und Empakai sind nur einige Beispiele davon.

7 . Tag Tarangire (F, M, A) Heute reisen Sie weiter zur Chem Chem Lodge, welche zwischen dem Tarangire Nationalpark und dem Lake Manyara gelegen ist.

8-9 . Tag Tarangire (F, M, A) Die Chem Chem Lodge ist mit Sicherheit eine der stilvollsten Unterkünfte in Ostafrika. Mahlzeiten werden jeweils an spektakulären Orten serviert, wie zum Beispiel unter einem grossen Baobab-Baum. Neben vielen anderen Exkursionen können Sie sich von einem Masai Guide an den Manyara-See begleiten lassen, um dort zum Sonnenuntergang einen Drink zu geniessen. Ein schön in die Landschaft integrierter Pool lädt zum Entspannen ein. Zusätzlich können Sie sich im hervorragenden Spa nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen.

10 . Tag Arusha (F) Mit dem Kleinflugzeug geht die Reise wieder zurück nach Arusha, wo die Reise endet.