Best of Tanzania Safari ab Arusha

1 . Tag Tarangire (M, A) Ab Arusha fahren Sie durch die typische Steppenlandschaft und an Masai-Dörfern vorbei in den Tarangire Nationalpark. Der Park hält neben den majestätischen Baobab-Bäumen eine enorme Vielfalt der Tier­ und Pflanzenwelt bereit. Besonders beeindruckend ist die grosse Anzahl an Elefanten.

2 . Tag Tarangire (F, M, A) Der Tarangire River ist die Lebensader des Parks und zieht viele Tiere an. Ebenfalls prägt er die Landschaft entlang des Flussbettes mit diversen Palmen und Baobabs. Auf Ihren Pirschfahrten entdecken Sie mit Sicherheit auch diverse Vertreter der ostafrikanischen Tierwelt.

3 . Tag Lake Manyara (F, M, A) Nach dem Frühstück geht die Reise weiter in Richtung Lake Manyara, wo Sie den gleichnamigen Nationalpark besuchen. Bekanntheit erlangte der Park in erster Linie durch die auf die Bäume kletternden Löwen. Im Anschluss erkunden Sie das kleine Städtchen Mto wa Mbu in einem Tuktuk. Die ca. zweistündige Fahrt führt Sie mit diversen Stopps an Bauernhöfen, Bananenplantagen, Schulen, etc. vorbei und bietet faszinierende Einblicke in den Alltag der tansanischen Bevölkerung.

4 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Früh am Morgen, wenn die Tiere am aktivsten sind, geht die Fahrt die steile Strasse hinunter in den beeindruckenden Ngorongoro-­Krater, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Er beherbergt die höchste Raubtierdichte Afrikas sowie eine enorme Anzahl anderer Tiere.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Durch die vulkanisch geprägte Landschaft setzen Sie die Reise bis ins Herz der Serengeti fort. Die zentrale Serengeti verfügt über einen immensen Tierreichtum – Giraffen, Elefanten, Löwen und viele weitere Wildtiere werden Sie mit Sicherheit in den kommenden Tagen beobachten können.

6 . Tag Serengeti (F, M, A) Heute brechen Sie frühzeitig auf, um die ersten Morgenstunden mit den besten Safaribedingungen zu nutzen. Nach dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, im Camp eine Siesta einzulegen, bevor Sie für weitere Tierbeobachtungen in die beinahe unendliche Landschaft der Serengeti («endlose Ebene» in der Sprache der Masai) aufbrechen.

7 . Tag Dar es Salaam (F) Ein Kleinflugzeug bringt Sie heute in den Süden von Tanzania, wo Sie eine Nacht in der Küstenstadt Dar es Salaam verbringen.

8 . Tag Ruaha (F, M, A) Mit dem Flugzeug geht es weiter zum Ruaha Nationalpark. Dank der (noch) wenigen Unterkünfte können Sie die unberührte Wildnis und Tierwelt ganz ungestört geniessen.

9 . Tag Ruaha (F, M, A) Dieser Nationalpark Tanzanias beheimatet eine grosse Elefantenpopulation und beeindruckt mit seiner landschaftlichen Vielfalt und den Baobab-Bäumen. Auch Löwen und andere Raubkatzen sind im Park präsent und können auf Pirschfahrten neben Wildhunden, Zebras, Giraffen und einer Vielzahl an Vogelarten beobachtet werden.

10 . Tag Nyerere (F, M, A) Per Flug erreichen Sie Ihre nächste Destination. Zusammen mit den angrenzenden Parks (Mikumi und Udzungwa) bildet der Nyerere Nationalpark ein riesiges Ökosystem. Der Rufiji­-Fluss ist die Lebensader, an dessen Ufern sich grosse Herden von Wildtieren versammeln. Er verfügt über grössere Lagunen, welche per Boot erkundet werden können.

11 . Tag Nyerere (F, M, A) Ein weiterer Tag, um die atemberaubend schöne Wildnis des Nyerere zu erleben. Auf Pirschfahrten haben Sie die Chance, grosse Elefantenherden, Nashörner, Nilpferde, Löwen, diverse Antilopenarten und viele weitere Spezies zu beobachten. In diesem Nationalpark sind auch geführte Buschwanderungen möglich.

12 . Tag Zanzibar (F) Heute verlassen Sie Ihr Camp und fliegen auf die Gewürzinsel Zanzibar.