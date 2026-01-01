Höhepunkte Tanzania Safari ab Arusha

1 . Tag Lake Manyara (M, A) Ab Arusha führt die Reise zum Lake Manyara Nationalpark. Neben den ständig präsenten Affenarten und den behäbigen Hippos, sind saisonal auch grosse Flamingokolonien am See zu bestaunen.

2 . Tag Serengeti (F, M, A) Eine längere Fahrt führt heute die Hänge des Ngorongoro Kraters hinauf, dem Kraterrand entlang und durch die vulkanisch geprägte Landschaft bis ins Herz der Serengeti. Der Park verfügt über einen immensen Tierreichtum – Giraffen, Elefanten, Löwen und viele andere Tierarten werden Sie mit Sicherheit entdecken.

3 . Tag Serengeti (F, M, A) Der ganze Tag steht für Pirschfahrten in der endlosen Steppe der Serengeti zur Verfügung. Es lohnt sich, in den Akazien nach Leoparden Ausschau zu halten.

4 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Mit einer weiteren Pirschfahrt geht es zurück in Richtung Ngorongoro Highlands. An Masai-Dörfern vorbei erreichen Sie den Krater und Ihre Unterkunft. Der Rest des Tages steht zur Entspannung zur Verfügung.

5 . Tag Ngorongoro (F, M, A) Der Ngorongoro mit seinen gewaltigen Ausmassen gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und beherbergt eine grosse Vielfalt an Wildtieren. Die Aussicht vom Rand und die steile Fahrt in den perfekt erhaltenen Krater mit der 600 m hohen Wand sind an Spektakeln kaum zu überbieten.

6 . Tag Arusha (F) Nach dem Frühstück fahren Sie nach Arusha zurück.