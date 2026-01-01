Tanzania Camping Adventure ab Arusha

1 . Tag Arusha Individuelle Ankunft im einfachen Hotel in Arusha. Bis zum Kennenlernen der Gruppe am Abend sind keine Aktivitäten geplant.

2 . Tag Lake Manyara (F, M) Geführter Spaziergang durch das geschäftige Dorf Mto wa Mbu und traditionelles Mittagessen bei einer einheimischen Familie. Pirschfahrt im malerischen Lake Manyara Nationalpark, der neben anderen Tieren eine Vielzahl an exotischen Vogelarten beheimatet.

3 . Tag Serengeti (F, M, A) Durch fruchtbares Ackerland führt die Fahrt vorbei am Ngorongoro-Krater. Unterwegs zum Campingplatz erste Pirschfahrt im Serengeti Nationalpark.

4 . Tag Serengeti (F, M, A) Den heutigen Tag verbringen Sie mit der Suche nach den «Big Five» in der weitläufigen Landschaft. Lassen Sie den Tag unter dem Sternenhimmel ausklingen.

5 . Tag Serengeti (F, M, A) Frühe Tierbeobachtungen in der Serengeti, wenn die Tierwelt am aktivsten ist. Auf der Rückreise können Sie vom Rand des spektakulären Ngorongoro-Kraters die Aussicht in den Talkessel geniessen. Bezüglich der Tierdichte ist der Ngorongoro-Krater nicht zu übertreffen. So nahe kommt man den wilden Tieren an keinem anderen Ort in Ostafrika.

6 . Tag Ngorongoro (F, M) Nach einem Besuch eines Masai-Dorfes am Morgen geht die Reise zurück nach Arusha. Ankunft am späten Nachmittag.



G ADVENTURES

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