Etosha Nationalpark Hotels und Lodges
Ein Reiseziel mit Charme
Onguma The Fort
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Ongava Little Ongava
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Villa Mushara
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Ongava Lodge
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Onguma Tented Camp
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Onguma Camp Kala
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Encounter at Ongava
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Mushara Bush Camp
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Etosha Oberland Lodge
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die luxuriöse Etosha Oberland Lodge liegt in einem 5500 Hektar grossen, privaten Naturreservat in der Nähe des...
Mokuti Etosha Lodge
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die Lodge ist nur 2 km vom östlichen Eingang zum Etosha Nationalpark entfernt und liegt auf 4000 Hektar grossem...
Emanya @ Etosha
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die neu erbaute und modern gestaltete Lodge ist ein Höhepunkt am Ostrand des Etosha Nationalparks. Die Unterkunft ist...
The Mushara Outpost
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Onguma Bush Camp
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Anderssons at Ongava
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Onguma Forest Camp
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias - lassen Sie sich überraschen! Die Onguma Lodges bieten...
Mushara Lodge
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Etosha Village
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Inmitten der spektakulären grün-goldenen Mopane Wälder gelegen, bietet die Unterkunft die perfekte Ausgangslage für...
Etosha Safari Lodge
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Die Lodge thront malerisch auf einer Anhöhe mit einmaliger Aussicht in die Weite des Etosha Nationalparks.
Namutoni Resort
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Onkoshi Resort
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Dolomite Resort
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Halali Resort
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Etosha Safari Camp
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Das Camp befindet sich nur 10 km vom Andersson Gate entfernt und bietet somit eine ideale Ausgangslage für Ausflüge...
Okaukuejo Resort
Preis auf Anfrage
Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Afrika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Damaraland Unterkünfte im Überblick
- Fish River Canyon: unsere Hotels und Lodges
- Kalahari Hotels und Lodges
- Kaokoveld Unterkünfte im Überblick
- Skeleton Coast Unterkünfte im Überblick
- Sossusvlei: unsere Hotels und Lodges
- Swakopmund Hotels und Lodges
- Waterberg: unsere Hotels und Lodges
- Windhoek Hotels & Lodges vom Spezialisten
- Zambezi Hotels und Lodges
- Lüderitz und Aus Unterkünfte im Überblick