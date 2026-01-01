Künstliche Wasserstellen während der Trockenzeit und viele weitere Highlights machen den sehr abwechslungsreichen Etosha Nationalpark zu einem der Höhepunkte auf Namibia Rundreisen. Der von sehr vielen verschiedenen Tierarten bevölkerte Nationalpark zeichnet sich durch eine sehr friedliche Atmosphäre aus und bietet Ihnen jede Menge Gelegenheiten, majestätische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Lassen Sie sich vom Etosha Nationalpark verzaubern und kontaktieren Sie am besten noch heute unsere Spezialisten, damit Ihnen eine massgeschneiderte und sehr kurzweilige Namibia Reise mit einem Zwischenstopp im Etosha Nationalpark zusammengestellt werden kann.