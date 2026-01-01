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Etosha Nationalpark, Namibia

Etosha Nationalpark Hotels und Lodges

Ein Reiseziel mit Charme

Künstliche Wasserstellen während der Trockenzeit und viele weitere Highlights machen den sehr abwechslungsreichen Etosha Nationalpark zu einem der Höhepunkte auf Namibia Rundreisen. Der von sehr vielen verschiedenen Tierarten bevölkerte Nationalpark zeichnet sich durch eine sehr friedliche Atmosphäre aus und bietet Ihnen jede Menge Gelegenheiten, majestätische Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Lassen Sie sich vom Etosha Nationalpark verzaubern und kontaktieren Sie am besten noch heute unsere Spezialisten, damit Ihnen eine massgeschneiderte und sehr kurzweilige Namibia Reise mit einem Zwischenstopp im Etosha Nationalpark zusammengestellt werden kann.

Onguma The FortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Ongava Little OngavaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Villa MusharaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Ongava LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Onguma Tented CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Onguma Camp KalaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
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Encounter at OngavaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Mushara Bush CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Etosha Oberland LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die luxuriöse Etosha Oberland Lodge liegt in einem 5500 Hektar grossen, privaten Naturreservat in der Nähe des...
Mokuti Etosha LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die Lodge ist nur 2 km vom östlichen Eingang zum Etosha Nationalpark entfernt und liegt auf 4000 Hektar grossem...
Emanya @ EtoshaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die neu erbaute und modern gestaltete Lodge ist ein Höhepunkt am Ostrand des Etosha Nationalparks. Die Unterkunft ist...
The Mushara OutpostHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Onguma Bush CampHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias – lassen Sie sich überraschen! Die Lodges bieten...
Anderssons at OngavaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die Ongava Unterkünfte bieten eine hervorragende und äusserst luxuriöse Alternative zu den staatlichen Camps im Park.
Onguma Forest CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Es erwartet Sie eines der bestgehüteten Geheimnisse Namibias - lassen Sie sich überraschen! Die Onguma Lodges bieten...
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Etosha Nationalpark
Bei den Mushara Unterkünften dreht sich alles um grosszügige Gastfreundschaft im klassischen Stil.
Etosha VillageHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Inmitten der spektakulären grün-goldenen Mopane Wälder gelegen, bietet die Unterkunft die perfekte Ausgangslage für...
Etosha Safari LodgeHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Die Lodge thront malerisch auf einer Anhöhe mit einmaliger Aussicht in die Weite des Etosha Nationalparks.
Namutoni ResortHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Onkoshi ResortHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Dolomite ResortHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
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Halali ResortHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...
Etosha Safari CampHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Das Camp befindet sich nur 10 km vom Andersson Gate entfernt und bietet somit eine ideale Ausgangslage für Ausflüge...
Okaukuejo ResortHotel RatingHotel Rating
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Etosha Nationalpark
Geniessen Sie ein einmaliges Tiererlebnis in den einfachen Namibia Wildlife Resorts. Diese Unterkünfte bilden die...

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